Pug Köpek Özellikleri ve Bakımı - Pug Cinsi Köpek Nasıl Beslenir ve Bakımı Zor Mu?

Pug köpek özellikleri klasik köpek özelliklerinden bir kısım farklılıklar içerebilir. Bu farklılıkları Pug köpek eğitimi için de söyleyebiliriz. Pug köpek yaşam süresi ne kadar sorusu da köpek beslemek isteyenlerin araştırdığı bir konudur. Pug Köpek ne kadar büyür diye merak ediyorsanız yazımızda konunun ayrıntılarını bulabilirsiniz. Pug Köpek evde bakılır mı ve Pug köpek bakımı zor mu sorularının cevapları yazımızın devamında.
Pug köpekler Asya'da ortaya çıkmış ve bilinen en eski köpek ırklarından biridir. Bu köpeklerin atalarının Bulldog cinsi köpekler olduğu tahmin edilir. Çok duygusal köpekler olan Pug cinsi köpekler ısırmaya meyillidir. Ev ortamında çok hareketli olmayan bu köpekler dışarı çıktıklarında direkt olarak koşma meylindedirler. Her gün egzersiz ihtiyacı olan bu köpeklerin evde beslenmesi uygun değildir. Yüz yapıları kendine özel karakteristik yapıda olan bu köpekler sahibine karşı son derece korumacı ve zeki hayvanlardır.
Pug köpeklerin eğitimleri biraz zordur. Özellikle yavru iken sahiplenip eğitim vermeye başladığınızda çok daha kolay öğrenecektir. Söz konusu köpek cinsinin doğuştan ya da eğitimle kazanılan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.
Pug cinsi köpeklerin sevimli ve kendine özgü karakteristik yapıları insanların ilgisini çeker. Genel anlamda sevimli olan bu köpeklerin sinirlendikleri zaman ısırma meylinde olduğu bilinir. Diğer köpek türleri ile kıyaslandığında daha hassas yapıda olduklarını söyleyebiliriz. Bu nedenle bakımı zordur. Tüyleri kısa olmasına rağmen fazla dökülür. Bu nedenle sık sık taranmalıdır. Bu köpeği evde beslemek istiyorsanız en fazla ayda bir kez yıkamalısınız. Yıkandığı zaman da köpeğin üşümemesi için özel tedbir almanız gerekir.
Köpeğin özellikle tuvalet eğitimi, sahibini zorlayabilir. İnatçı bir karaktere sahip olan bu köpekler dışarı çıktıklarında oyuncu karakterleri ön plana çıkar.