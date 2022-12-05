Pug Köpek Özellikleri ve Bakımı - Pug Cinsi Köpek Nasıl Beslenir ve Bakımı Zor Mu?

Pug köpek özellikleri klasik köpek özelliklerinden bir kısım farklılıklar içerebilir. Bu farklılıkları Pug köpek eğitimi için de söyleyebiliriz. Pug köpek yaşam süresi ne kadar sorusu da köpek beslemek isteyenlerin araştırdığı bir konudur. Pug Köpek ne kadar büyür diye merak ediyorsanız yazımızda konunun ayrıntılarını bulabilirsiniz. Pug Köpek evde bakılır mı ve Pug köpek bakımı zor mu sorularının cevapları yazımızın devamında.

Pug Köpek Özellikleri

Pug köpekler Asya'da ortaya çıkmış ve bilinen en eski köpek ırklarından biridir. Bu köpeklerin atalarının Bulldog cinsi köpekler olduğu tahmin edilir. Çok duygusal köpekler olan Pug cinsi köpekler ısırmaya meyillidir. Ev ortamında çok hareketli olmayan bu köpekler dışarı çıktıklarında direkt olarak koşma meylindedirler. Her gün egzersiz ihtiyacı olan bu köpeklerin evde beslenmesi uygun değildir. Yüz yapıları kendine özel karakteristik yapıda olan bu köpekler sahibine karşı son derece korumacı ve zeki hayvanlardır.

Pug Köpek Eğitimi

Pug köpeklerin eğitimleri biraz zordur. Özellikle yavru iken sahiplenip eğitim vermeye başladığınızda çok daha kolay öğrenecektir. Söz konusu köpek cinsinin doğuştan ya da eğitimle kazanılan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Pug köpekler küçük boyuttaki köpek ırklarından biridir.

Köpeğin boy ortalaması 30-35 cm civarındadır. Erkeklerin kilosu 9 kg iken dişilerin kilosu 1-2 kg daha azdır.

Patiler ve burun çevresinde köpeğin kendine özgü siyah renk vardır.

Tüyleri kısa olan bu köpek fazla tüy döken yapıya sahip değildir.

Köpeğin tüy yapısı kahverengi tonlardadır.

Bacakları çok güçlüdür.

Diğer küçük ırkların aksine çok fazla havlamazlar.

Sıcak ve soğuk iklim değişikliklerinden çabuk etkilenirler.

Yaşam alanlarında çok hareketli olmasalar da düzenli egzersiz yapmaya ihtiyaç duyarlar.

Oyun oynamayı çok severler.

Günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirirler.

Çok zeki hayvanlardır.

İnatçı yapıları nedeniyle eğitmek kolay değildir.

Ön bacakları arka bacaklarından daha kısadır. Bu nedenle yüzme kabiliyetleri iyi değildir.

Sahibine karşı korumacı bir yapıları vardır.

Solunum yolu hastalıklarına yatkın hayvanlardır. Bu nedenle çok sıcak ve soğuk havalarda kısa egzersizler yapmalıdırlar.

Diğer köpek türlerine nazaran daha fazla su içerler.

Pug Köpek Bakımı Zor Mu?

Pug cinsi köpeklerin sevimli ve kendine özgü karakteristik yapıları insanların ilgisini çeker. Genel anlamda sevimli olan bu köpeklerin sinirlendikleri zaman ısırma meylinde olduğu bilinir. Diğer köpek türleri ile kıyaslandığında daha hassas yapıda olduklarını söyleyebiliriz. Bu nedenle bakımı zordur. Tüyleri kısa olmasına rağmen fazla dökülür. Bu nedenle sık sık taranmalıdır. Bu köpeği evde beslemek istiyorsanız en fazla ayda bir kez yıkamalısınız. Yıkandığı zaman da köpeğin üşümemesi için özel tedbir almanız gerekir.

Köpeğin özellikle tuvalet eğitimi, sahibini zorlayabilir. İnatçı bir karaktere sahip olan bu köpekler dışarı çıktıklarında oyuncu karakterleri ön plana çıkar.