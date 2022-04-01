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Giriş Tarihi: 1.4.2022 16:05 Son Güncelleme: 1.4.2022 16:32

Pusuda bekleyip yanlış kişiyi öldürdüler

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Pusuda bekleyip yanlış kişiyi öldürdüler

İstanbul Eminönü’nde “Haraç kesme” meselesi yüzünden husumetli oldukları Mecnun Avuoğlu’nun iş yeri önünde pusuya yatan iki şüpheli, namluya yanlış kişiyi aldı. Silahtan çıkan kurşunlar Avuoğlu yerine 25 yaşında konuyla ilgisi bulunmayan Suriyeli bir genci öldürdü. Saldırının ardından sırra kadem basan saldırganların daha önce de kendisini ve ailesini hedef aldığını belirten Mecnun Avuoğlu “İki eski polis memuru onlara açtığım davayı geri çekmemi istedikleri için beni öldürmek istiyor” dedi.

Olay Eminönü'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli, Mecnun Avuoğlu'nun Tahtakale'de yer alan iş yerine geldi. Burada silahlarıyla pusuya yatan şüpheliler Avuoğlu'nu fark eder etmez tetiğe asıldı.



Pusuda bekleyip yanlış kişiyi öldürdüler! | Video




Silah seslerinin patlak vermesiyle iş hanına sığınan Avuoğlu kıl payı kurtulurken iş hanından çıkmakta olan 25 yaşındaki Suriye uyruklu Moaz Aspar vurularak ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Aspar ise hayatını kaybetti. Polis saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

İLK DEĞİL

Yaşadığı dehşetin 6 yıl öncesine dayandığını belirten Mehmet Avuoğlu "Ben Çin'de yaşıyorum, Türkiye'ye mal gönderiyorum. Gönderdiğim mallara ikisi eski polis 3 kişi tarafından el konuluyor, rüşvet talep ediliyordu. Bu kişiler hakkında dava açtık. Bu davayı geri çekmemiz istendiği için saldırıya uğruyoruz. Daha önce Diyarbakır'da yaşayan annem, babam ve kız kardeşime de saldırdılar. Babam komalık oldu, ölümden döndü. Bu olaydan önce de evime adam göndermişler. El altından tehdit edildik. Bu yaşadığımız saldırı ilk değil ama son olsun artık" dedi.

İPEKLER'İN SELAMI VAR DEDİLER

Saldırı anını anlatan Avuoğlu "İlk anda silahları tutukluk yapıyor. Ben pasaja girerken başka biri pasajdan çıkıyordu. Tam çıkacakken kurşun kalbine isabet ediyor, orada can veriyor. Olayla hiçbir alakası yok. Geldikleri zaman "İpekler'in selamı var" dediler.

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Pusuda bekleyip yanlış kişiyi öldürdüler
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