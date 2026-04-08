Adana’daki Yusuf Çelik cinayetinde dikkat çeken Google Maps detayı: Katliama adım adım böyle gitmiş!

Adana'da 1 ay önce 2 çocuk tarafından iş yerinin önünde öldürülen PVC ustası Yusuf Çelik'in (41) eşi Kadriye Çelik (40) kocasının boşanmak isteyen kız kardeşine sahip çıktığı için cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. 2 çocuk annesi Kadriye Çelik, "Kocam boşanma aşamasındaki kız kardeşine destek olduğu için öldürüldü. Eşim iş yerindeyken azmettirilen 2 kişi tarafından infaz edildi. Buna rağmen sadece vuranlar tutuklandı, azmettiricilerin hiçbiri tutuklanmadı. Görümcemin kayınbabası ve kayınbiraderleri azmettirdi. Adalet istiyoruz" dedi.

Öte yandan katil zanlısı H.H.'nin cinayet adresine Google Maps'i kullanarak gittiği ortaya çıktı. H.H. ifadesinde: "Yusuf'un dükkanının Google üzerinden gittim. Motosikleti kullanan L.A.'ya birisin öldüreceğimi söylemdim. Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim ancak üzerime geldikleri için, mermi Yusuf Çelik'e isabet etti. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı" dediği öğrenildi.

2 ÇOCUK CİNAYET İŞLEDİ

Olay, 2 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. PVC atölyesinde usta olarak çalışan Yusuf Çelik, L.A.'nın (15) kullandığı motosikletin arkasında iş yerine gelene H.H. (15) tarafından silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Hayatını kaybeden Yusuf Çelik, Mardin'de toprağa verilirken cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, H.H. ile L.A.'yı suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı. Şüphelilerin, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı.

"ADRESE GOOGLE ÜZERİNDEN GİTTİM"

Yusuf Çelik'i öldüren şüpheli H.H. ifadesinde: "Daha önce tanıştığım M.S.A. ile Yusuf Çelik'in aralarında husumet varmış. Bu nedenle onu vurmamı istedi. Onu vurmazsam beni öldüreceğini söylemişti. Ben de M.S.A.'dan korktuğum için kabul ettim. M.S.A. bana silah vererek, 'Yusuf'un dükkanına git korkutmak amacıyla onun ayağına doğru ateş et' dedi. M.S.A., olay günü tanımadığım bir çocukla, 'Yusuf dükkanda' diye haber gönderdi. L.A. ile birlikte Yusuf'un dükkanının Google üzerinden gittim. Birisini öldüreceğimizden bahsetmediğim L.A.'ya motosikletin başında beklemesini söyledim. Silah ile beraber Yusuf Çelik'in dükkanına girdim. İçeride 2 kişi vardı, elimdeki silahı onlara gösterdim. Üzerime doğru gelince rastgele ateş ettim. Amacım korkutmak amacıyla yere doğru ateş etmekti ancak üzerime geldikleri için mermi Yusuf Çelik'e isabet etti. Olaydan sonra M.S.A. bize 'Gidip teslim olun' dedi. L.A. ile birlikte polise gidip teslim olduk. Olayda kullandığım silahı da polislere verdim. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı. Çok pişmanım" dedi.

"BİRİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

Motosikleti kullanan L.A. ise: "M.S.A.'yle bir hafta önce tanıştık. Bana 'Motosiklet kullanmayı biliyor musun?' dedi. Evet deyince 'H.H.'yi bir yere bıkacaksın' dedi. Olay günü evimin önüne H.H. geldi. H.H.'yi motosiklet ile adrese götürdüm. H.H. motosikletten inip 'Bekle, bir iki dakikaya geliyorum' dedi. Beklerken silah sesi duydum. Daha sonra H.H. geldi ve motosikletin arkasına bindi. Birini öldüreceğini bilmiyordum" dedi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen firari M.S.A.'nın polis tarafından her yerde aranıyor.

"ADALET İSTİYORUZ"

Öldürülen Yusuf Çelik'in eşi Kadriye Çelik, gazetecilere konuştu. Kocasının, yaklaşık 2 yıldır eşiyle boşanma aşamasında olan kız kardeşi Fatma Ç.'ye (41) destek olduğunu, bu nedenle damat ve onun ailesiyle aralarında husumet oluştuğunu öne sürdü. Acılı eş Kadriye Çelik, "Eşim iş yerindeyken azmettirilen 2 kişi tarafından infaz edildi. Buna rağmen sadece vuranlar tutuklandı, azmettiricilerin hiçbiri tutuklanmadı. Kocam boşanma aşamasındaki kız kardeşine destek olduğu için öldürüldü. Görümcemin kayınbabası ve kayınbiraderleri azmettirdi. Şu anda tanımadığımız kişiler sürekli kapımızın önünden geçiyorlar. Bizi göz hapsinde tutuyorlar. O yüzden korkuyoruz. Çocuklarımı okula götürmeye korkuyorum. Nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum, o yüzden yetkililerden yardım istiyorum, destek bekliyorum. Çocuklarımla rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Adalet istiyoruz."