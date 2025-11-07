Q Bank’a tefecilik operasyonu! Suç gelirini aklayıp kredi adı altında borç verdikleri tespit edildi: 3 gözaltı

TEFECİLİK PARASI AKLANDI

Q Yatırım Bankası üzerinden "Tefecilik" suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uyguladığı belirlendi.