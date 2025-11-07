Haberler Yaşam Haberleri Q Bank'a tefecilik operasyonu! Suç gelirini aklayıp kredi adı altında borç verdikleri tespit edildi: 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 7.11.2025 15:51

Q Bank'a tefecilik operasyonu! Suç gelirini aklayıp kredi adı altında borç verdikleri tespit edildi: 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası’na tefecilik operasyonu düzenlendi. Bankanın tefecilikten elde ettikleri parayı akladıkları, kredi adı altından borç para vererek haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Banka yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
Q Bank’a tefecilik operasyonu! Suç gelirini aklayıp kredi adı altında borç verdikleri tespit edildi: 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Tefecilik" suçu yönünden yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

TEFECİLİK PARASI AKLANDI

Q Yatırım Bankası üzerinden "Tefecilik" suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uyguladığı belirlendi.

KREDİ ADI ALTINDA BORÇ PARA

Mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı alınan beyanlar ve hazırlanan rapor kapsamında tespit edildi.

3 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Q Yatırım Banka yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Q Bank'a tefecilik operasyonu! Suç gelirini aklayıp kredi adı altında borç verdikleri tespit edildi: 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz