Q Bank'a yeni operasyon: 4 gözaltı var
Giriş Tarihi: 28.04.2026 08:24 Son Güncelleme: 28.04.2026 08:31

İstanbul’da bankacılık mevzuatına aykırı şekilde yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğünü tespit edilen bir bankaya operasyon yapıldı. Dört kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, bir finans kuruluşunun bankacılık mevzuatına aykırı şekilde yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Kredi kullandırılan kişilerden erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edilerek haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen Q Bank isimli finans kuruluşuna düzenlenen ikinci dalga operasyonda yönetici konumunda bulunan dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kuruluşa geçmiş tarihlerde de farklı operasyonlar düzenlendiği, konuyla ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.

#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA