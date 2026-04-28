Q Bank’a yeni operasyon: 4 gözaltı var

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, bir finans kuruluşunun bankacılık mevzuatına aykırı şekilde yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Kredi kullandırılan kişilerden erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edilerek haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen Q Bank isimli finans kuruluşuna düzenlenen ikinci dalga operasyonda yönetici konumunda bulunan dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kuruluşa geçmiş tarihlerde de farklı operasyonlar düzenlendiği, konuyla ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.

