Haberler Yaşam Haberleri R ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – R ile Başlayan Kız İsimleri Kaç Tane Ve Hangileri?
Giriş Tarihi: 21.8.2023 16:29 Son Güncelleme: 21.8.2023 16:29

R ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – R ile Başlayan Kız İsimleri Kaç Tane Ve Hangileri?

Kız bebek bekleyen anne ve babaların isim araştırma süreçleri en güzel dönemler olarak biliniyor. Her ebeveyn, çocuğunun en özel, güzel ve popüler bir ismi olmasını isterken aynı zamanda anlamlı ve değişik bir isim olmasına da dikkat ediyor. Kız bebeklerine R harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar ise “R ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?” sorusuna yanıt arıyor. İnternet üzerinde pek çok çeşit isim bulunurken aynı zamanda anlamları ile de birlikte yer alıyor. İşte R ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi

R ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – R ile Başlayan Kız İsimleri Kaç Tane Ve Hangileri?

"R ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" için araştırmalar, anne baba adaylarının gündeminde yer alıyor. Pek çok ebeveyn için bebek beklenilen dönemde en eğlenceli kısım isim bulma süreci oluyor. Kimi anne babalar geleneksel isimler seçerken kimileri ise modern çağa uygun ve popüler isimler arasından tercih yapıyorlar. Peki; R ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? Bu başlık altından; R ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi ile anlamlarına ulaşabilirsiniz.

R HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ

  • Rabia: Dördüncü
  • Radife: Bir yıldızın yakınında bulunan bir başka yıldız
  • Rahel: Hz. Yusuf ve Bünyamin'in annesinin adı
  • Rahile: Sakin, rahat
  • Rahime: Acıyan, esirgeyen
  • Rahmiye: Koruyan, esirgeyen
  • Rahşan: Parlak, parlayan
  • Ramina: Bir bitki
  • Rana: Güzel, hoş görünen
  • Ranya: ince bakış
  • Rasime: Âdet, töre, merasim, tören
  • Raşide: Akıllı, ergin
  • Ravda: Bahçe, cennet
  • Ravza: Ağaçlık ve çimenlik yer
  • Raziye: Boyun eğen kimse
  • Refhan: Varlık içinde yaşayan
  • Refia: Yüksek, yüce
  • Refika: Kadın, eş, arkadaş
  • Refiye: Ulu, saygıdeğer
  • Remziye: İşaret ile ilgili – Simgesel
  • Rena: Bakılan, imrenilen, nazar olunan
  • Rengin: Renkli, boyalı, güzel
  • Renginar: Ateş renginde olan
  • Resmiye: Resmi anlamındadır
  • Reşan: Erişen, yetişen
  • Reva: Yerinde, uygun, yakışır
  • Revna: Güneş ışığında parlayan su damlası / Göz alıcı güzellikte olan
  • Reyan: Her şeyin evveli, tazesi
  • Reyhan: Fesleğen, güzel kokulu bitki
  • Reyna: Bir daha, yeniden, tekrar
  • Reyyan: Suya doymuş
  • Rezan: Onurlu, ağırbaşlı
  • Rezzan: Ağır başlı, vakur, ciddi
  • Rima: Dişi ceylan yavrusu / Yarık, çatlak, aralık
  • Risale: Küçük, kısa yazılmış kitap, mektup
  • Risalet: Elçilik, peygamberlik
  • Riva: Suya doymuş, suya kanmış
  • Rojda: Gün doğumu
  • Rojin: Güneş ışığı
  • Ronahi: Aydınlık
  • RonyaI: şık saçan, alim, ulema
  • Rosa: Gül rengi, pembe ile kırmızı arası bir renk
  • Rozerin: Güneşin doğuşu, altın güneş
  • Ruhan: Güzel kokulu
  • Ruhsar: Yanak, yüz, çehre
  • Ruhsel: İçi içine sığmayan, coşkulu / Ruh+Sel
  • Ruhşen: Neşeli, mutlu kimse
  • Ruken: Güler yüzlü
  • Rukiye: Büyüleyici, sihirli, efsun / Peygamberimizin kızlarından birinin adı
  • Ruman: Hz. Ebubekir(R.A)' in eşi
  • Rumeysa: Küçük köpek takımyıldızında en büyük yıldızın adı / bir sahabe adı
  • Ruya: Düş, uykuda görülen şey
  • Ruziye: Gündüz, gündüze ait olan
  • Rüçhan: Üstünlük, önderlik, üstün olma
  • Rümeysa: 1. Küçük köpek Takımyıldızında en büyük yıldızın adı / bir sahabe adı
  • Rüveyda: Hoş, nazik, ince
  • Rüya: Düş / Uyku anında bilinçaltında oluşan kurgular
  • Rüyahan: Bütün rüyaların yücesi

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R ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – R ile Başlayan Kız İsimleri Kaç Tane Ve Hangileri?
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