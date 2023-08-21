R ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – R ile Başlayan Kız İsimleri Kaç Tane Ve Hangileri?

Kız bebek bekleyen anne ve babaların isim araştırma süreçleri en güzel dönemler olarak biliniyor. Her ebeveyn, çocuğunun en özel, güzel ve popüler bir ismi olmasını isterken aynı zamanda anlamlı ve değişik bir isim olmasına da dikkat ediyor. Kız bebeklerine R harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar ise “R ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?” sorusuna yanıt arıyor. İnternet üzerinde pek çok çeşit isim bulunurken aynı zamanda anlamları ile de birlikte yer alıyor. İşte R ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi
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"R ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" için araştırmalar, anne baba adaylarının gündeminde yer alıyor. Pek çok ebeveyn için bebek beklenilen dönemde en eğlenceli kısım isim bulma süreci oluyor. Kimi anne babalar geleneksel isimler seçerken kimileri ise modern çağa uygun ve popüler isimler arasından tercih yapıyorlar. Peki; R ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? Bu başlık altından; R ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi ile anlamlarına ulaşabilirsiniz.
R HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
Rabia: Dördüncü
Radife: Bir yıldızın yakınında bulunan bir başka yıldız
Rahel: Hz. Yusuf ve Bünyamin'in annesinin adı
Rahile: Sakin, rahat
Rahime: Acıyan, esirgeyen
Rahmiye: Koruyan, esirgeyen
Rahşan: Parlak, parlayan
Ramina: Bir bitki
Rana: Güzel, hoş görünen
Ranya: ince bakış
Rasime: Âdet, töre, merasim, tören
Raşide: Akıllı, ergin
Ravda: Bahçe, cennet
Ravza: Ağaçlık ve çimenlik yer
Raziye: Boyun eğen kimse
Refhan: Varlık içinde yaşayan
Refia: Yüksek, yüce
Refika: Kadın, eş, arkadaş
Refiye: Ulu, saygıdeğer
Remziye: İşaret ile ilgili – Simgesel
Rena: Bakılan, imrenilen, nazar olunan
Rengin: Renkli, boyalı, güzel
Renginar: Ateş renginde olan
Resmiye: Resmi anlamındadır
Reşan: Erişen, yetişen
Reva: Yerinde, uygun, yakışır
Revna: Güneş ışığında parlayan su damlası / Göz alıcı güzellikte olan
Reyan: Her şeyin evveli, tazesi
Reyhan: Fesleğen, güzel kokulu bitki
Reyna: Bir daha, yeniden, tekrar
Reyyan: Suya doymuş
Rezan: Onurlu, ağırbaşlı
Rezzan: Ağır başlı, vakur, ciddi
Rima: Dişi ceylan yavrusu / Yarık, çatlak, aralık
Risale: Küçük, kısa yazılmış kitap, mektup
Risalet: Elçilik, peygamberlik
Riva: Suya doymuş, suya kanmış
Rojda: Gün doğumu
Rojin: Güneş ışığı
Ronahi: Aydınlık
RonyaI: şık saçan, alim, ulema
Rosa: Gül rengi, pembe ile kırmızı arası bir renk
Rozerin: Güneşin doğuşu, altın güneş
Ruhan: Güzel kokulu
Ruhsar: Yanak, yüz, çehre
Ruhsel: İçi içine sığmayan, coşkulu / Ruh+Sel
Ruhşen: Neşeli, mutlu kimse
Ruken: Güler yüzlü
Rukiye: Büyüleyici, sihirli, efsun / Peygamberimizin kızlarından birinin adı
Ruman: Hz. Ebubekir(R.A)' in eşi
Rumeysa: Küçük köpek takımyıldızında en büyük yıldızın adı / bir sahabe adı
Ruya: Düş, uykuda görülen şey
Ruziye: Gündüz, gündüze ait olan
Rüçhan: Üstünlük, önderlik, üstün olma
Rümeysa: 1. Küçük köpek Takımyıldızında en büyük yıldızın adı / bir sahabe adı
Rüveyda: Hoş, nazik, ince
Rüya: Düş / Uyku anında bilinçaltında oluşan kurgular