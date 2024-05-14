Rad Suresi 11. Ayet Okunuşu - Rad Suresi’nin 11. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Rad Suresi evlilik, çocuk sahibi olma gibi insan yaşamının temel konularını ele alırken, tabiat olayları ve gök cisimleri gibi kâinatın mucizelerini de anlatır. Bu sure, insanı düşünmeye, sorgulamaya ve doğru yolu bulmaya yönlendirirken, aynı zamanda Allah'ın kudretini ve birliğini daha derinlemesine anlamamıza vesile olur. Rad Suresi 11. ayet okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali gibi konular manevi dünyamızı zenginleştirir ve Allah'a olan yakınlığımızı artırır.

Rad Suresi 11. Ayet Arapça Yazılışı

Rad Suresi 11. Ayet Okunuşu

Lehu mu'akkibâtun min beyni yedeyhi vemin ḣalfihi yahfezûnehu min emri(A)llâh(i)(k) inna(A)llâhe lâ yuġayyiru mâ bikavmin hattâ yuġayyirû mâ bi-enfusihim(k) ve-iżâ erâda(A)llâhu bikavmin sû-en felâ meradde leh(u)(c) vemâ lehum min dûnihi min vâl(in).

Rad Suresi 11. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.