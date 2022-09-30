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Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:14 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:15

Radyatör Hortumu Patlarsa Ne Olur, Ne Yapılır? Radyatör Hortumu Neden Şişer ve Patlar, Değişimi Nasıl Yapılır?

Araçlarda yer alan radyatör hortumlarının şiş olup olmadığını gözlemlemek oldukça kolay bir işlemdir. Yine de pek çok insan radyatör hortumu neden şişer ve patlar merak ediyor. Bu yazımızda sizin için radyatör hortumu patlarsa ne olur, ne yapılır gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de radyatör değişimi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Radyatör Hortumu Patlarsa Ne Olur, Ne Yapılır? Radyatör Hortumu Neden Şişer ve Patlar, Değişimi Nasıl Yapılır?

Otomobil çalışmaya başladığı andan itibaren radyatör hortumları belirli bir sertlik seviyesinde olur. İçeride oluşan basınçtan kaynaklı olan bir sertlik oluşur. Bu nedenle hortumlar çok yumuşak olmaz. Bazı durumlarda radyatör hortumlarında şişlik oluşabilir. Peki, radyatör hortumu neden şişer ve patlar? Yazımızın devamında radyatör hortumu patlarsa ne olur, ne yapılır gibi soruların yanıtların ulaşabilirsiniz.

RADYATÖR HORTUMLARI NEDEN ŞİŞER?

Araçlarda yer alan su hortumlarının şişme sebepleri aşağıdaki durumlardan biri olabilir:

ESKİ RADYATÖR HORTUMUNUN KULLANILMASI

Uzun zamandır değiştirilmemiş olan radyatör hortumları şişebilir. Böylesi bir durumda herhangi bir arıza meydana gelmese bile radyatör hortumunda patlama olabilir.

TERMOSTAT ARIZASININ MEYDAN GELMESİ

Araç içerisinde yer alan termostat, geç açılıyor ise radyatör hortumlarının şişmesine neden olabilir. Termostatın geç açılması, motor su ısısını yükseltir ve bu durum hortumların şişmesine sebep olur.

ÜST KAPAK CONTASININ YANMIŞ OLMASI

Eğer conta yanmış ise motor içerisindeki basınç soğutma sistemine geçer. Basınç devamlı hortumların içerisinden geçerek hortumların şişmesine neden olur. Conta yanık bir şekilde uzun süre kullanılırsa hortum patlayabilir.

LPG REGÜLATÖR ARIZASI MEYDANA GELMESİ

LPG regülatör içerisinde diyafram parçası bulunur. Kauçuk bir parça olan diyafram, motorun vakumunu ve gaz basımını ayarlayan bir parçadır. Aynı zamanda suda gaza basılmasına da engel olur. Diyafram sürekli olarak sıcağa ve soğuğa maruz kaldığında yırtılabiliyor. Bu da arıza yaşanmasına neden olarak radyatör hortumlarının şişmesini sağlıyor.

RADYATÖR HORTUMU PATLAMASI NEDEN OLUR?

Radyatör hortumları, basınç nedeni ile patlar. Eğer sistem içerisinde hava varsa ve hararet yükselirse, basınç artacağı için patlayabilir. Özellikle ürün eski ise patlama olasılığı yüksektir. Bir de üst kapak contası yanık olan araçlarda, motorun iç kompresyonu aracın motor suyuna verildiğinden basınç artar. Bu durumdan kaynaklı olarak da radyatör hortumu patlayabilir.

RADYATÖR HORTUMU PATLARSA NE OLUR?

Eğer radyatör hortumu patlarsa, araç içerisinde yer alan soğutma suyu tam olarak boşalmasına neden olur. Radyatör hortumunun patlaması büyük masraflara yol açar. Bu nedenle radyatör hortumunu özellikle eskime durumunda değiştirmek gerekir.

RADYATÖR HORTUMU NE ZAMAN DEĞİŞİR?

Radyatör hortumları uzun ömürlü olarak tasarlanır. Yeni takmış olduğunuz bir radyatör hortumunu en az 5 yıl kullanabilirsiniz. Bu süreçte yaptığınız sürüş ve bakımlar da oldukça önemlidir. Aşırı sıcak iklimlerde radyatör hortumunun daha sık değişmesi gerekebilir.

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Radyatör Hortumu Patlarsa Ne Olur, Ne Yapılır? Radyatör Hortumu Neden Şişer ve Patlar, Değişimi Nasıl Yapılır?
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