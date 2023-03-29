Radyatör Ne İşe Yarar? Arabada Radyatör Nedir ve Nasıl Çalışır?

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Radyatör Ne İşe Yarar?

Araç motorları çok karmaşık bir sistemdir. Motor çalışırken büyük bir ısı ortaya çıkar. Bu ısı da soğutma ihtiyacını beraberinde getirir. Araçta soğutma görevini üstlenen parçalar termostat ve radyatördür. Bu parçalar sayesinde motor suyunun sıcaklığı 90 derecede sabitlenir. Termostat arızasında radyatör ne zaman çalışacağını anlayamaz. Doğal olarak motor ısısı kontrol edilemez. Aynı şekilde radyatör arızalandığında da motor suyu soğutulamaz. Motor suyu istenen seviyenin üzerinde ısındığında ise çok maliyetli arızalar söz konusu olacaktır.

Motor içindeki silindirlerin sürekli çalışması nedeniyle ortaya yüksek ısılar çıkar. Radyatör sayesinde motor suyundaki yüksek sıcaklık düşürülerek bu sıcaklık dış ortama aktarılır. Bu dış ortama aktarılma buhar şeklinde olur. Sıcaklık dengelemesi ile motor performansında da önemli bir artış söz konusu olacaktır.

Aracın çalışmasından itibaren radyatör soğutma işlemine başlar. Termostat da bu motor sıcaklığının anlık olarak sürücü ekranına yansımasını sağlar. Termostat ve radyatör bakımları çok önemlidir. Bu iki parçanın düzenli olarak bakımının yapılması ve araç motoru sıcaklık tehlikesinden korunmalıdır.

Radyatör Olmazsa Ne Olur?

Araç motorunun bazı bölümlerindeki sıcaklık 500 dereceye kadar ulaşabilir. Bu sıcaklığın motorun tüm yüzeyine ulaşmadan soğutulmasına ihtiyaç vardır. Araç motorundaki aktif soğutma görevini üstlenen parça da radyatördür. Araç ilk çalıştığında 40 derece sıcaklıkta çalışır. Araç hareket ettiğinde sıcaklık sürekli olarak artar. Sıcaklık 90 dereceye ulaştıktan sonra aktif soğutma başlamalıdır. Bu da ancak radyatör ile mümkündür.

Radyatör olmadan araç belli bir süre çalışır ve hareket eder. Aksi durumda araç hararet yapacak ve motorda ciddi arızalar söz konusu olacaktır. Bu nedenle radyatörler ilgili en küçük bir arızaya dahi derhal müdahale edilmelidir.