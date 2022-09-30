Radyatör Suyu Nasıl Boşaltılır ve Eklenir? Radyatör Suyu Ne Zaman ve Ne Sıklıkla Değiştirilir?

Araçların en merak edilen bölümlerinden biri de radyatör suyudur. Günümüzde radyatör suyu ne zaman ve ne sıklıkla değiştirilir sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Düzenli bir şekilde radyatör suyu ekleyerek aracınızın sağlığını koruyabilirsiniz. Bu nedenle konu hakkında merak edilen pek çok konu bulunuyor. Peki, radyatör suyu nasıl boşaltılır ve eklenir? Konu ile ilgili bilmeniz gereken bütün detaylara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

MOTOR SOĞUTMA SUYU İLE RADYATÖR SUYU AYNI MI?

Radyatör içerisine konan suya motor soğutma suyu ya da radyatör suyu denir. Bu nedenle motor soğutma suyu ile radyatör aynıdır.

RADYATÖR SUYU NEDEN AZALIR?

Radyatör suyunun azalma sebeplerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Radyatörün su sızdırıyor olması

Su deposunda çatlak olması

Motor su hortumunda çatlama ya da delik olması

Radyatörün boru bağlantısının gevşemiş olması

Radyatörün üst kapağının yanmış olması

RADYATÖR SUYU NASIL BOŞALTILIR?

Radyatör suyunu aşamalı bir şekilde boşaltabilirsiniz. Bu işlem için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle radyatörün tüm bağlantılarını kontrol edin.

Ardından radyatörü dikkatli bir biçimde temizleyin.

Radyatör kapağını kontrol edin ve dikkatle açın.

Artık radyatör suyunu boşaltabilirsiniz. Bu işlemi özenle gerçekleştirin.

Ardından radyatör suyunu yenileyin.

Son olarak radyatör kapağı açık biçimdeyken aracı 5 dakika çalıştırarak havasının boşalmasını sağlayın.

Bu adımları dikkatle uygulayarak radyatör suyunu kolaylıkla boşaltabilirsiniz.

RADYATÖR SUYU NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Radyatör suyunu boşalttıktan sonra, kabın içerisine yeniden su eklemelisiniz. Bu işlemi de dikkatli bir şekilde gerçekleştirmek önem taşır. Eğer hazır suyunuz yok ise damıtılmış su tercih etmelisiniz. Ayrıca antifriz eklenmiş suyu da kullanabilirsiniz. Depo kısmında su için minimum ve maksimum su çizgileri bulunur. Bu çizgilere dikkat ederek gerekli su miktarını belirleyebilirsiniz.