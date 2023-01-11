Radyoloji teknisyeni Hürrem’i öldüren akrabası tutuklandı! Daha önce de evini kurşunlamış

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki bir sitede ikamet eden Hürrem Doğan (31), spora gitmek üzere evinden çıkıp otomobilinin yanına geldiği esnada akrabası İ.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğramış, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 7 mermi ile ağır yaralanmıştı.
Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Doğan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Radyoloji Teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilen Doğan'ı öldüren akrabası İ.Ö. (52) ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
HUSUMET YÜZÜNDEN EVİNİ TAŞIMIŞ
İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğünde Çevre Sağlık Teknikeri olarak görev yaptığı öğrenilen İ.Ö.'nün Doğan ile akraba oldukları ve daha önce aralarında miras nedeniyle husumet bulunduğu, cinayetide bu nedenle işlediği iddia edildi. Zanlı İ.Ö, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.Ö.'nün daha önce de Doğan'ın Gündoğdu Mahallesi'ndeki evini kurşunladığı bu nedenle Doğan'ın evini Ayazma Mahallesi'ne taşıdığı öne sürüldü.