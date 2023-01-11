Radyoloji teknisyeni Hürrem’i öldüren akrabası tutuklandı! Daha önce de evini kurşunlamış

HUSUMET YÜZÜNDEN EVİNİ TAŞIMIŞ

İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğünde Çevre Sağlık Teknikeri olarak görev yaptığı öğrenilen İ.Ö.'nün Doğan ile akraba oldukları ve daha önce aralarında miras nedeniyle husumet bulunduğu, cinayetide bu nedenle işlediği iddia edildi. Zanlı İ.Ö, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.Ö.'nün daha önce de Doğan'ın Gündoğdu Mahallesi'ndeki evini kurşunladığı bu nedenle Doğan'ın evini Ayazma Mahallesi'ne taşıdığı öne sürüldü.