Rafa Silva sakatlandı mı, kaç maç yok? Rafa Silva sakatlık haberi sonrası gözler Fenerbahçe derbisinde!

Beşiktaş, ligdeki kritik mücadelesine hazırlanırken, hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Rafa Silva'dan gelen haberle sarsıldı. Yüksek temposu ve gol katkısıyla takımın önemli isimlerinden Portekizli futbolcu, son oynanan Konyaspor maçının ardından adalesinde sertlik ve ağrı hissettiğini bildirdi. Rafa Silva sakatlık haberleri ardından taraftar gözlerini Fenerbahçe derbisine çevirdi.
Beşiktaş Futbol Kulübü, Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında beklenen resmi açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun antrenmana katılamadığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Kulüp sağlık ekibi tarafından yapılan detaylı değerlendirme sonucunda, Rafa Silva'nın her iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildiği belirtildi.
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."