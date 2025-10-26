Rafa Silva sakatlandı mı, kaç maç yok? Rafa Silva sakatlık haberi sonrası gözler Fenerbahçe derbisinde!

RAFA SİLVA SAKATLANDI MI?

Beşiktaş Futbol Kulübü, Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında beklenen resmi açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun antrenmana katılamadığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Kulüp sağlık ekibi tarafından yapılan detaylı değerlendirme sonucunda, Rafa Silva'nın her iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildiği belirtildi.