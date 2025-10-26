Haberler Yaşam Haberleri Rafa Silva sakatlandı mı, kaç maç yok? Rafa Silva sakatlık haberi sonrası gözler Fenerbahçe derbisinde!
Rafa Silva sakatlandı mı, kaç maç yok? Rafa Silva sakatlık haberi sonrası gözler Fenerbahçe derbisinde!

Süper Lig’de oynanacak dev Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş’ı yıldız oyuncusu Rafa Silva'dan gelen sakatlık haberi şok etti. Portekizli oyuncunun alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildiği duyuruldu. Kasımpaşa maçında riske edilmeyeceği netleşen 32 yaşındaki yıldızın, futbolseverlerin merakla beklediği 2 Kasım’daki Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı ise Siyah-Beyazlı teknik heyet ve taraftarların en büyük endişesi. Taraftarlar Rafa Silva sakatlandı mı, kaç maç yok sorularına yanıt arıyor?

Beşiktaş, ligdeki kritik mücadelesine hazırlanırken, hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Rafa Silva'dan gelen haberle sarsıldı. Yüksek temposu ve gol katkısıyla takımın önemli isimlerinden Portekizli futbolcu, son oynanan Konyaspor maçının ardından adalesinde sertlik ve ağrı hissettiğini bildirdi. Rafa Silva sakatlık haberleri ardından taraftar gözlerini Fenerbahçe derbisine çevirdi.

RAFA SİLVA SAKATLANDI MI?

Beşiktaş Futbol Kulübü, Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında beklenen resmi açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun antrenmana katılamadığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Kulüp sağlık ekibi tarafından yapılan detaylı değerlendirme sonucunda, Rafa Silva'nın her iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildiği belirtildi.

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

RAFA SİLVA FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Yetenekli futbolcunun tedavisinin ardından Fenerbahçe derbisinde yerini alması bekleniyor.

