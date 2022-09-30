Rafael Sadi kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite arkadaşı Rafael Sadi hakkında bilgiler

Şimdilerde İsrail'de yaşayan gazeteci Rafael Sadi, geçtiğimiz gün Halk Tv'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üniversiteden sıra arkadaşı olduklarını söyledi: "Çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu. Fazla kimseye bulaşmazdı." İfadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından sunucu Şirin Payzın ve diğer konukların yüzü bir anda düştüğü görüldü. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite arkadaşı Rafael Sadi kimdir? İşte hakkında merak edilenler.