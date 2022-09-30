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Giriş Tarihi: 30.9.2022 10:42

Rafael Sadi kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite arkadaşı Rafael Sadi hakkında bilgiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite arkadaşı Rafael Sadi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında Gazeteci Rafael Sadi, Recep Tayyip Erdoğan ile aynı üniversitede okuduğunu hatta sıra arkadaşı olduklarını söyledi. Bu açıklamayla beraber “Rafael Sadi kimdir?” sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Rafael Sadi hakkında detaylar.

Rafael Sadi kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite arkadaşı Rafael Sadi hakkında bilgiler

Şimdilerde İsrail'de yaşayan gazeteci Rafael Sadi, geçtiğimiz gün Halk Tv'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üniversiteden sıra arkadaşı olduklarını söyledi: "Çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu. Fazla kimseye bulaşmazdı." İfadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından sunucu Şirin Payzın ve diğer konukların yüzü bir anda düştüğü görüldü. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite arkadaşı Rafael Sadi kimdir? İşte hakkında merak edilenler.

RAFAEL SADİ KİMDİR?

Türkiye'de doğup büyüyen Yahudi kökenli bir Türk vatandaşıdır. Kendi ifadesine göre İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğdu. Sadi; ilkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi İstanbul'da bitirdi. 1991 yılında ise İsrail'e taşındı.

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Rafael Sadi kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite arkadaşı Rafael Sadi hakkında bilgiler
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