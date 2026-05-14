Raftan indirilen faili meçhul Kemal Güven Aydoğan cinayetinde kritik karar

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Kemal Güven Aydoğan, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. 2019 yılında yapılan ihbar üzerine olaya ilişkin gözaltına alınan Necmettin Yaman, Benli Kibar, Şükrü Kibar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, Hatice Kibar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

OLAĞAN DIŞI TELEFON GÖRÜŞMELERİ BELİRLENMİŞTİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, taraflar arasında geçmişe dayalı husumet bulunmuş, bunun uyuşturucu ticareti iddiaları ve aile içi dedikodulardan kaynaklandığı, daha önce de kavga ettikleri belirlenmişti. Ayrıca olay günü öncesi ve sonrasında şüpheliler arasında olağan dışı telefon görüşmeleri tespit edilmişti. Necmettin Yaman, Benli Kibar, Şükrü Kibar ve Hatice Kibar hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan dava açılmış, yargılama sürecinde tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya sanıklar Necmettin Yaman, Şükrü Kibar ve Benli Kibar, Hatice Kibar ile taraf avukatları katıldı.

"BANA İFTİRA ATIYORLAR"

Duruşmada söz alan Necmettin Yaman, suçsuz olduğunu savunarak, "Bana iftira atıyorlar. Yemin ederim ki, ben hiçbir olaya şahit olmadım. Cani gönülden vicdanım rahat" dedi. Diğer sanıklar da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Savcılık makamı, mütalaasında Şükrü Kibar, Benli Kibar ve Necmettin Yaman'ın "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, Hatice Kibar'ın ise beraatini istedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Heyet, sanıklardan Şükrü Kibar'ın "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, Necmettin Yaman'ın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Diğer sanıklar Hatice Kibar ve Benli Kibar'ın ise delil yetersizliğinden dolayı beraatine hükmedildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör