Rafting yaparken boğuldu

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Nehri'nde rafting yaparken botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti. Dokuzdeğirmen mevkisinde rafting turuna katılan Cansu Engin Çamur'un (35) da bulunduğu bot, Esentepe mevkisinde devrildi. Bottan düşerek akıntıya kapılan Çamur, gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu, botun devrildiği yere 8 kilometre uzaklıkta kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.