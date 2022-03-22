Ragdoll Kedisi Özellikleri Ve Bakımı: Ragdoll Kedisi Nasıl Bakılır?

Anlamına bakıldığında "oyuncak bez bebek" olarak anılan Ragdoll kelimesi bu kedi türüne verilen en uygun isimlerden biridir. Keza kucağı çok seven Ragdoll kedileri tıpkı bir oyuncak bebek gibi kucaktan ayrılmak istemeyen ve tamamen yayılan yapılarıyla bilinirler. Son derece insancıl olan bu kedi türü hakkında merak edilen tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Ragdoll Kedisi Özellikleri Nelerdir?

1960'lı yıllara dayanan kökeniyle oldukça yeni bir ırk olan Ragdoll Kedisi için farklı farklı iddialar bulunuyor. Özellikle de fazla zeki ve insancıl olması sebebiyle insan ırkına yakın görülen bu Ragdoll Kedisi özellikle bakımında ele alındığında ilk dikkat çeken şey oldukça tüylü olması olabilir. Orta uzunluktaki tüyleri nedeniyle tam bir sevgi yumağı olarak adlandırılan bu kedi türü sevgi ve ilgiye fazlasıyla hasrettir. Hatta köpeklerde olduğu gibi uzağa fırlatılan oyuncakları bile kapıp getirebilen Ragdoll Kedisi iyi bir eğitim sonunda dilediğiniz gibi yönlendirilebilecek hayvanlardandır.

Uysal bir kedi türü olarak karşınıza çıkacak Ragdoll Kedisi iyi bir bakım sonucu 12 ila 17 yıl arasında yaşayabilir. Kilo bakımından ele aldığınızda 4,5 ile 10 kilo aralığında yaşına göre değişkenlik gösterebilir. Ragdoll Kedisi fiziksel özellikleri bakımında genellikle renkli gözlüdür ve 3 farklı renkli olanları fazlasıyla meşhurdur. Ancak en sık rastlanan göz rengi mavidir. Çocuklu ailelerin tercih ettiği bu kedi türü çok cana yakın olmasına rağmen fazla enerjik değildir. Lakin sevgi için oyun oynamaktan çekinmezler. Sürekli sahibinin etrafında dolandığı ve onu takip ettiği için "yavru köpek" lakabıyla anılırlar.

Ragdoll Kedisi Nasıl Bakılır?

Her evcil hayvan olduğu gibi Ragdoll Kedisi bakımı içinde bazı koşulların sağlanması gerekir. Özellikle de bu tarz tüylü kedilerde en sık rastlanan problem tüy dökülmeleri olduğu için bakım için ilk dikkat edilmesi gereken tüylerinin düzenli olarak taranmasıdır. Böylece hem tüylerin yerli yersiz dökülmesini önleyebilir hem de kedinin ilgisini çekebilirsiniz. Kediler için özel olarak üretilen taraklar sayesinde kolayca tarayabileceğiniz Ragdoll Kedisi günlük ağız bakımına dikkat edilmesi gereken kedi türlerindendir. Farklı diş ve diş eti sorunları yaşamaması adına günlük olarak dişlerini fırçalayabilirsiniz. Ancak bu konuda zorlanıyorsanız alanının uzman bir veterinerinden destek alınabilir.

Yavaş bir kedi olan Ragdoll Kedisi için beslenme düzeni önemlidir. Diğer kedi türlerine nazaran daha yavaş ilerleyen büyüme düzeni 4 yaşına kadar sürdüğü için özellikle bu döneme kadar beslenmesinde çeşitli mama türlerine özen gösterilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde veteriner kontrolünde kedi vitaminleri de kullanılabilir.

Göz ve kulak bakımlarını aksatmamak adına Ragdoll Kedisi haftalık olarak seyreltilmiş elma sirkesi ile temizlenebilir. Küçük bir pamuk yardımıyla göz çevresinde ve kulaklarda biriken kiri temizleyebilirsiniz. Eğer çocuklarınızla birlikte bir Ragdoll Kedisi büyütüyorsanız haftalık olarak tırnak kesimlerini yapmalısınız. Tuvalet ihtiyaçları için temiz kum kullanımına dikkat edilmelidir. Özellikle de böyle yoğun tüylü kedilerde tuvalet kumunun günlük olarak tazelemek iyi olacaktır. Kediler genel olarak suyu sevmeyen canlılardır.

Ragdoll Kedisi de tıpkı diğerleri gibi suyu sevmediği için banyo saatlerinde su doldurulmuş küvet kullanılabilir. Özellikle de oynamaktan keyif aldığı oyuncaklarla donatılacak küvette kolayca yıkayabileceğiniz Ragdoll Kedisi için petshoplardan kedilere özel şampuan ve diğer ekipmanları temin edebilirsiniz. Son olarak da bu tarz evcil kedileri çok fazla dışarıda yalnız bırakmamaya özen göstermelisiniz. Köpek saldırılarına uğrayabileceği için birlikte hava almaya özen gösterilebilir.