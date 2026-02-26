Rahat tavırları pes dedirtti: İftar saatinde motosiklet hırsızlığı kamerada!

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüpheli şahsın park halindeki motosikletin yanına geldiği ve rahat bir şekilde motosiklete binip uzaklaştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra evin önüne gelen Toranbeki, motosikletinin olmadığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için inceleme başlattı.