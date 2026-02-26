Haberler Yaşam Haberleri Rahat tavırları pes dedirtti: İftar saatinde motosiklet hırsızlığı kamerada!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 09:29

Rahat tavırları pes dedirtti: İftar saatinde motosiklet hırsızlığı kamerada!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir şahıs, iftar saatinde park halindeki motosikleti rahat tavırlarla çaldı. Şüpheli şahsın motosiklete binerek uzaklaştığı anlar kameraya böyle yansıdı.

İHA Yaşam
Rahat tavırları pes dedirtti: İftar saatinde motosiklet hırsızlığı kamerada!
  • ABONE OL

Olay, Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Mahallede yaşayan Ahmet Toranbeki, motosikletini apartmanın önüne park ettikten sonra evine girdi. İftar saatinde evine girdiği esnada kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki motosikleti rahat tavırlarla çalıştırıp binip gitti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüpheli şahsın park halindeki motosikletin yanına geldiği ve rahat bir şekilde motosiklete binip uzaklaştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra evin önüne gelen Toranbeki, motosikletinin olmadığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Rahat tavırları pes dedirtti: İftar saatinde motosiklet hırsızlığı kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz