Rahatlamak amacıyla bahçesine “Hint Keneviri” ekti: Göynüklü ünlü otelci için 12 yıl isteniyor

Uzun yıllar boyunca çeşitli turizm bölgelerinde otel işletmeciliği yapan ve Göynük ilçesinde ünlü otel yöneticisi olarak bilinen Sabri A., evinin bahçesine boyutları 30 cm ile 2 metre arasında değişen 73 kök, 10 cm ile 2 metre arasında değişen 380 kök, toplamda 453 Kök Hint keneviri ekti. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu gözaltına alınan Sabri A., tutuklu yargılanarak cezaevine girdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Sabri A.; Mahkeme salonunda yaptığı savunmada, 15 yıldır yalnız olduğunu, anne ve babasını kaybetmesinin ardından 6 kardeşini de kaybettiği için bunalıma girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Yalnızlık endişesi bende psikolojik sıkıntı yarattı. İnsan hayatında bazı kırılma dönemleri yaşar, 15 yıllığın verdiği yalnızlık var. Anne ve babamı kaybetmenin üzerine, 6 kardeşimi de kaybettim. Sadece rahatlama amacıyla içmek için ektim, kesinlikle ticari bir amacım yoktu. Ben Bolu'da ikamet ederim ancak ben 40 yıldır turizm otel yöneticisi olarak çalışırım. Her yıl Nisan ayında Bodruma çalışmaya giderim. Ben kesinlikle ticari amaçla hit keneviri ekmedim. Nisan ayında kızımın nişanı olduğu için İzmir'de onun yanındaydım temmuz- ağustos ayı gibi köye döndüm. Bunları o yüzden sulama şansım olmadı. Sadece bir iki dal kendim içmek için kuruttuğum doğrudur."

5 aydır tutuklu bulunan Sabri A.'nın, tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi. Bir sonraki mahkeme karar verilmek üzere 11 Şubat'a ertelendi.