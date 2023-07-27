Rahmi Koç Müzesi Nerede? Rahmi M. Koç Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Rahmi koç Müzesi nerede, iş adamı Rahmi Koç desteği ile 1994 yılında açılan müze; sanayi, ulaşım ve endüstri gibi alanlara ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul Haliç kıyısında kurulan müze 27 bin metrekarelik bir alana kurulmuştur. Haliç kıyısında yer alan Rahmi Koç Müzesi'ne nasıl gidilir, ulaşım araçları açsından bakacak olduğumuzda İstanbul'daki hemen her ulaşım aracını kullanabilirsiniz. Giriş ücreti için Rahmi Koç Müzesi giriş ücreti ne kadar ve müze kart geçiyor mu, baktığımızda ise yaş kategorilerine göre değişmektedir.

Rahmi Koç Müzesi

Endüstri mirasının bir aynası olarak nitelendirilen Rahmi M. Koç Müzesi, ülkemizde özgünlük olarak sayılı müzeler arasında yer almaktadır. 1994 yılından ziyaret açılan Rahmi M. Koç Müzesi; sanayi, iletişim, ulaşım ve endüstri gibi alanlarda ülkemizin geçmişine ayna tutmaktadır. Müze; Türkiye içinde İstanbul, Ankara ve Ayvalık Cunda'da bir müzeler topluluğu oluşturmaktadır. İstanbul'da bulunan Rahmi M. Koç Müzesi bu müzeler topluluğunun en büyüğünü oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu müze, tarihi ve sanatsal eserlerin varlığı açısından en zengin ve en görkemli olanıdır.

Rahmi M. Koç Müzesi Avrupa'daki müzelerden farklı olarak daha çok nesne ve tarihi eser barındırması açısından özel bir yere sahiptir. Ülkemizin özellikle sanayi ne endüstriye dair geçirdiği değişim ve gelişmelerin aynasını oluştururken gezecek olanlara da tam bir kültür ve endüstri mirası şöleni yaşatmaktadır. Müze,1996 yılında Avrupa Müzeleri Konseyi Özel Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödülün önemi ilk defa bir Türk müzesine layık görülmüş olmasıdır. Bu ödülün yanında Rahmi M. Koç Müzesi, Kültür Bakanlığı tarafından verilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü de 2001 yılında layık görülmüştür.

Rahmi Koç Müzesi Nerede?

İstanbul'da yer alan rahmi koç müzesi, haliç kıyısında yer alan Hasköy semtinin kıyısından yer almaktadır. Açık adres olarak ise: Rahmi M. Koç Müzesi, Hasköy Cad. No: 5 Hasköy, İstanbul olarak verilmektedir.

Ankara'da yer alan rahmi koç müzesinin açık adresi ise: Ankara Rahmi M. Koç Müzesi/ Kale Mahallesi/ Depo Sokak/ No: 1/Altındağ Ankara olarak verilmektedir.

Rahmi Koç Müzesi Açılış Saati

Rahmi M. Koç Müzesi'nin iki şubesi vardır. Bir tanesi İstanbul/ Beyoğlu'nda yer alırken diğeri Ankara /Altındağ yer almaktadır. Ankara'da bulunan rahmi koç müzesinin açılış zamanı hafta içi Salı ve Cuma günleri 10.00-17.00 iken İstanbul'da yer alan müzenin açılış saati zamanı hafta içi Salı ve Cuma 09.30-17.00'dir.

Her iki müze de dini bayramların arife günü ve bayramın birinci günleri; her yıl 31 Aralık ve 1 Ocak günleri kapalıdır.

Rahmi Koç Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

İstanbul'da yer alan rahmi koç müzesine farklı ulaşım alternatifleri mevcuttur. Bunlar:

İETT otobüsleri ile gelmek isteyenler Kırmızı Minare Durağında inerek şu otobüs haTLarını kullanabilirler:

36T Taksim – Cebeci

38T Taksim – Küçükköy

47 Eminönü – Yeşilpınar

47Ç Eminönü – Güzeltepe

47E Eminönü – Binevler

54HŞ Şişli – Hasköy

54HT Taksim – Hasköy

2. Minibüsle gelecek olanlar ise Şişhane ve Alibeyköy minibüslerini kullanabilir.

3. Metrobüs kullanacak olanlar Hacıoğlu Durağından binmeli.

4. Deniz yolu le gelmek isteyenler: Üsküdar-Eminönü-Eyüp vapur hatlarını kullanarak Hasköy iskelesine inmeli.

Rahmi Koç Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ankara'da yer alan Rahmi Koç Müzesi'ne giriş ücretleri:

Yetişkin 80 TL, yetişkin grup(10 ve üzeri) 70 TL, öğrenci 40 TL, öğrenci grup (10 kişi üzerinde) 30 TL olarak belirlenmiştir.

İstanbul Rahmi Kaç Müzesi giriş ücreti ise:

Tam ücret 120 TL, öğrenci 60 TL olarak uygulanmaktadır. Müze kartta ise yüzde 10 indirim uygulanmaktadır.

Bu ücretlerin diğer aktivitelerin giriş ücretleri de değişmektedir. Söz gelimi "Denizaltı turu" için tam 14 TL, öğrenci ise 10 TL gibi ücretler uygulanmaktadır.