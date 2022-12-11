Rakamla saat nasıl yazılır? ATV 200 bin TL’lik Kim Milyoner Olmak İster “Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?” sorusunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL'lik soru sonrası rakamla saat nasıl yazılır sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Batu Alıcı bir milyonluk soruyu açarken, programın özeti yayımlanırken vatandaşlar "Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte detaylar
SORU: Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?
A: 13.00'da
B: 13.00'te (CEVAP)
C: 13:00'da
D: 13:00'te
BATU ALICI KİMDİR?
ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalıdır. Babası makine; annesi tekstil mühendisidir.
2020 yılında girdiği üniversite sınavında 404. oldu. Kayak, basketbol ve tenis sporuyla ilgileniyor.