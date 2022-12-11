Rakamla saat nasıl yazılır? ATV 200 bin TL’lik Kim Milyoner Olmak İster “Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?” sorusunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL'lik soru sonrası rakamla saat nasıl yazılır sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Batu Alıcı bir milyonluk soruyu açarken, programın özeti yayımlanırken vatandaşlar "Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte detaylar