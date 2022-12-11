Haberler Yaşam Haberleri Rakamla saat nasıl yazılır? ATV 200 bin TL’lik Kim Milyoner Olmak İster “Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?” sorusunun cevabı
Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:52

Rakamla saat nasıl yazılır? ATV 200 bin TL’lik Kim Milyoner Olmak İster “Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?” sorusunun cevabı

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ile heyecanı en zirve noktaya taşıdı. Batu Alıcı bir milyonluk soruyu kazandı mı sorusu yanıt ararken, giden yolda soruları ustalıkla çözdü. 200 binlik soru “Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?”, yarışmacıyı zorlayan sorular arasında yer aldı. Peki, “Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?” Rakamla saat nasıl yazılır? İşte detaylar…

Rakamla saat nasıl yazılır? ATV 200 bin TL’lik Kim Milyoner Olmak İster “Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?” sorusunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL'lik soru sonrası rakamla saat nasıl yazılır sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Batu Alıcı bir milyonluk soruyu açarken, programın özeti yayımlanırken vatandaşlar "Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte detaylar

SORU: Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?

A: 13.00'da

B: 13.00'te (CEVAP)

C: 13:00'da

D: 13:00'te

BATU ALICI KİMDİR?

ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalıdır. Babası makine; annesi tekstil mühendisidir.

2020 yılında girdiği üniversite sınavında 404. oldu. Kayak, basketbol ve tenis sporuyla ilgileniyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm, 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 20.00'da yayımlanacak.

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Rakamla saat nasıl yazılır? ATV 200 bin TL’lik Kim Milyoner Olmak İster “Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?” sorusunun cevabı
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