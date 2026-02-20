RAMAZAN AYI İBADETLERİ 2026: Ramazan’da yapılması önerilen ibadetler neler?

Ramazan ayında yapılabilecek ibadetler, müslüman aleminin gündeminde yer alıyor. Farz ibadetlerin yanı sıra nafile namazlar, zikirler ve dualar bu ayda daha fazla tercih ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında yer alan bilgiler, ibadetlerin doğru şekilde yerine getirilmesine rehberlik ediyor. Ramazan ayı ibadetleri, manevi huzuru artıran uygulamalarla Ramazan'ın anlamını pekiştiriyor.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.