Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet takvimi ile 2026 Ramazan Bayramı ve ilk oruç tarihi

2026 Ramazan ayı, ilk sahur ve ilk iftar zamanı ile karşılanacak. Yılın ilk bayramı olacak özel günler içinse şimdiden planlar yapılıyor. Ramazan Bayramı heyecanı sene başından itibaren İslam alemini saracak. Peki, Diyanet ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak?