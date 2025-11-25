Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ayı ne zaman,ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı 2026 tarih bilgileri
2026 Ramazan Bayramı yaklaşırken heyecan artıyor! Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe başlayacak ve ilk oruç aynı gün tutulacak. Oruçların tamamlanmasının ardından Şevval ayının ilk üç günü bayram coşkusu yaşanacak, Arife günü ise Ramazan'ın son gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı da idrak edilecek. İşte 2026 yılı bayram tarihleri…

Müslümanlar için özel öneme sahip Ramazan ayının 2026 tarihleri merak ediliyor. Bu yıl Ramazan 18 Şubat Çarşamba başlayacak, ilk oruç ise 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. Peki, 2026 Ramazan Bayramı hangi günlerde kutlanacak? İşte 2026 yılı bayram takvimi…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan mübarek üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak. Ramazan ayı 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. İlk oruç için müslümanlar 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2026

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:

19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü

KURBAN BAYRAMI 2026

2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı'ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefe

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü

