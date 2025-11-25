Ramazan ayı ne zaman,ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı 2026 tarih bilgileri

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan mübarek üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak. Ramazan ayı 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. İlk oruç için müslümanlar 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkacak.