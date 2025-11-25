Ramazan ayı ne zaman,ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı 2026 tarih bilgileri

Müslümanlar için özel öneme sahip Ramazan ayının 2026 tarihleri merak ediliyor. Bu yıl Ramazan 18 Şubat Çarşamba başlayacak, ilk oruç ise 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. Peki, 2026 Ramazan Bayramı hangi günlerde kutlanacak? İşte 2026 yılı bayram takvimi…
İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan mübarek üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak. Ramazan ayı 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. İlk oruç için müslümanlar 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkacak.
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı'ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefe
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü