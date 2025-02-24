Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ayının simgesi "Ramazan-ı Şerif hoş geldin" yazan mahyaların ilki Eyüp Sultan Camii’ne asıldı
Giriş Tarihi: 24.2.2025 20:14 Son Güncelleme: 24.2.2025 20:54

Ramazan ayının simgesi "Ramazan-ı Şerif hoş geldin" yazan mahyaların ilki Eyüp Sultan Camii’ne asıldı

"On bir ayın sultanı" Ramazan Ayı’nda camileri süsleyen Osmanlı geleneği mahya, Eyüp Sultan Camii’nde yerini aldı. Haliç’in eşsiz manzarası eşliğinde caminin iki minaresi arasına asılan mahyada "Ramazan-ı Şerif hoş geldin” yazıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ramazan ayının simgesi Ramazan-ı Şerif hoş geldin yazan mahyaların ilki Eyüp Sultan Camii’ne asıldı

"On bir ayın sultanı" Ramazan Ayı'nda camileri süsleyen Osmanlı geleneği mahyalar, İstanbul'daki camilerde yerini alıyor. Mahyalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye'nin son mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından hazırlandı.

Mahya, Haliç'in eşsiz manzarası eşliğinde caminin iki minaresi arasına yerleştirildi. Her gün çok sayıda vatandaşın ibadet ettiği Eyüp Sultan Camii'ne de Ramazan Ayı'nın başlamasına günler kala mahyalar asıldı. Camiye asılan mahyada, "Ramazan-ı Şerif hoş geldin" yazısı yer aldı.

"RAMAZAN'DA İNSANIN RUHU PIRIL PIRIL OLUYOR"

Mahyaların geçmişten bugüne önemli bir Ramazan göstergesi olduğunu ifade eden vatandaşlar "Ramazan'da insanın ruhu pırıl pırıl oluyor, dört gözle bekliyoruz, hazırlıklıyız, içimiz kıpır kıpır. Mahyalar Osmanlı'dan gelen bir adetimiz" dediler.

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Ramazan ayının simgesi "Ramazan-ı Şerif hoş geldin" yazan mahyaların ilki Eyüp Sultan Camii’ne asıldı
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