Ramazan ayının simgesi "Ramazan-ı Şerif hoş geldin" yazan mahyaların ilki Eyüp Sultan Camii’ne asıldı

"On bir ayın sultanı" Ramazan Ayı'nda camileri süsleyen Osmanlı geleneği mahyalar, İstanbul'daki camilerde yerini alıyor. Mahyalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye'nin son mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından hazırlandı.

Mahya, Haliç'in eşsiz manzarası eşliğinde caminin iki minaresi arasına yerleştirildi. Her gün çok sayıda vatandaşın ibadet ettiği Eyüp Sultan Camii'ne de Ramazan Ayı'nın başlamasına günler kala mahyalar asıldı. Camiye asılan mahyada, "Ramazan-ı Şerif hoş geldin" yazısı yer aldı.

"RAMAZAN'DA İNSANIN RUHU PIRIL PIRIL OLUYOR"

Mahyaların geçmişten bugüne önemli bir Ramazan göstergesi olduğunu ifade eden vatandaşlar "Ramazan'da insanın ruhu pırıl pırıl oluyor, dört gözle bekliyoruz, hazırlıklıyız, içimiz kıpır kıpır. Mahyalar Osmanlı'dan gelen bir adetimiz" dediler.