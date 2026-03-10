Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyatlara yönelik sıkı denetim

Gaziosmanpaşa'daki denetimleri yerinde takip eden İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteş, "Ramazan ayının başından bugüne kadar yaklaşık 3 bin 608 işletmeye bakmışız. Bu işletmelerde toplamda 668 bin ürünü denetledik. Bu denetimlerimiz de mevzuata uygun olmayan 6 bin 64 tane ayrılık tespit ettik. Buna mukabil de 33 milyon 855 bin Türk Lirası tutarında idari işlem tesis ettik dedi.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışları nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması ve tüketici hakları ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla market ve restoranlarda denetim yapmaya devam ediyor. Denetim kapsamında 34 ilçede 41 ekip, 101 personelle eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde de marketlerden restoranlara kadar geniş bir alanda kontroller yapıldı. Ekipler, kasa ve reyon fiyatları arasındaki uyum, künye kontrolleri, fiyat değişim tarihleri, gramaj eksiklikleri ve haksız fiyat artışlarına yönelik incelemelerine devam etti.

Denetimlerin 34 ilçede yapıldığını söyleyen İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteş, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak piyasa denetimleri konusunda her gün denetim yapıyoruz. Yani denetim yapmadığımız gün yok. Bugün de onlardan birindeyiz. Yaklaşan Ramazan Bayramına yönelik başta temel gıda ürünleri olmak üzere temel tüketim malzemelerine yönelik son satıcı yani perakende sektöründen toptancı hallerine, kuru gıdadan, sebze meyve hallerine kadar denetimleri gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da bugün 34 ilçemizde 101 arkadaşımızla 41 ekip halinde denetim gerçekleştiriyoruz" dedi.

"2 AY İÇİNDE YAKLAŞIK 131 MİLYON 500 BİN TÜRK LİRASI TUTARINDA İDARİ İŞLEM YAPMIŞIZ"

2 ayda yapılan denetimlerde kesilen ceza tutarını paylaşan Menteş, "Biz 2026 yılının ocak ayından itibaren 2 ay içerisinde yaklaşık 131 milyon 500 bin Türk Lirası tutarında idari işlem yapmışız. Bunun için de yani 2 ay içerisinde 1 milyon 702 bin civarında ürünü denetlenmişiz. Bu ürünlerin içerisinde de 30 bin 19 aykırılık görmüşüz. Ramazan ayının başından bugüne kadar yaklaşık 3 bin 608 işletmeye bakmışız. Bu işletmelerde toplamda 668 bin ürünü denetledik. Bu denetimlerimiz de mevzuata uygun olmayan 6 bin 64 tane ayrılık tespit ettik. Buna mukabil de 33 milyon 855 bin Türk Lirası tutarında idari işlem tesis ettik" şeklinde konuştu.

"DENETİMLERDE FİYAT ETKİ DENİLEN FİYAT ETİKETİ VARMI YOKMU ONA BAKIYORUZ"

Açıklamalarına devam eden İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteş, "Şimdi biz temel konuda tüketici kanunumuzu baz alıyoruz. Yine piyasa denetimi gözetimi konusunda perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun kapsamında denetimlerimizi yapıyoruz. Bu denetimlerde başta fiyat etki dediğimiz bir fiyat etiketi var mı yok mu ona bakıyoruz. İkincisi, fiyat etiketi yönetmeliğine uygun mu? Dolaştık, bazı yerlerde işte kampanya düzenlenmiş kampanyanın başlangıç tarihi bitiş tarihleri var. Bunlar olmazsa olmazlarımız. O fiyatın o ürüne o etikete ne zaman konduğunu tarihi bizim için önemli. Biz sürekli denetim halinde olduğum için mesela bu geldiğimiz yerin bir ay önceki fiyatlar elimizde var. Dolayısıyla buraya geldiğimizde biz o günkü fiyatlar elimizi elimize alıyoruz. Bugünkü fiyatları alıyoruz, bu 2'si arasındaki işte belli bir fark var mı yok mu varsa ne kadar? Ona bakıyoruz. İşletmelerimizde fiyat etiketi üzerinde bir eksikliği varsa her bir işlem için 3 bin 973 TL tutarında idari işlem tesis ediliyor" ifadelerini kullandı.

"STOKÇULUK TESPİT EDİLMESİ HALİNDE İSE 1 MİLYON 806 BİN 177 LİRADAN BAŞLAYIP 21 MİLYON 674 BİN 130 TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

Stokçuluğun ceza üst limitinin 21 milyon 674 bin 130 TL olduğunu söyleyen İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteş, "Onun dışında haksız fiyat tespit etmişsek de o da 180 bin 617 TL minimum taban fiyat olarak yola başlıyoruz. Daha öncesi varsa veya mükerrerliği geniş ağı varsa 1 milyon 806 bin 170 TL'ye kadar üst limiti var. Yine stokçuluk tespit edilmesi halinde ise o da 1 milyon 806 bin 177 TL' den başlayıp 21 milyon 674 bin 130 TL'ye kadar gidiyor. Ramazan ayı içerisindeyiz özellikle iftar menülerini denetliyoruz. Biliyorsunuz Bakanlığımızın talimatıyla masa ücreti, kuver servis ücreti gibi uygulamalar kaldırıldı. Çok şükür piyasada da ciddi anlamda bir uyum gösterildi buna. Bir kaç uymayanları gördük onlara da idari işlem tesis ettik. Restoranlara girmeden önce fiyat etiketinin menünün yani işletmenin dışında olması lazım. Vatandaşlarımızın tercih hakkını kullanabilmeleri için onlara dikkat ediyoruz" diye konuştu.