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Giriş Tarihi: 25.3.2025 13:32

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak?

Mübarek Ramazan ayının son haftasına girildi. Bir ay süren bu manevi iklimin ardından, İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı idrak edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tarihleri merak konusu oldu. Peki; Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? İşte, Ramazan bayramı tarihleri.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım devam ederken, özel sektör ve kamu çalışanları tatil süresine odaklandı. Bayram döneminde kamu kurumları tamamen kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Geçtiğimiz yıl idari izin eklenerek bayram tatili 9 güne uzatılmıştı. Ancak 2025 yılında Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Peki, bu yıl Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? İşte, Ramazan Bayramı tatili tarihleri...

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN OLACAK?

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı tatili, Arefe gününün 13:00'ten sonra tatil olmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak?
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