RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ 2025: Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım devam ederken, özel sektör ve kamu çalışanları tatil süresine odaklandı. Bayram döneminde kamu kurumları tamamen kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Geçtiğimiz yıl idari izin eklenerek bayram tatili 9 güne uzatılmıştı. Ancak 2025 yılında Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Peki, bu yıl Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? İşte, Ramazan Bayramı tatili tarihleri...
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu.
Buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.
2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı tatili, Arefe gününün 13:00'ten sonra tatil olmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.