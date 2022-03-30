Ramazan coşkusu çarşı-pazarda başladı

Ramazan'a günler kala alışverişe başlayan vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. SABAH, hurmadan kuruyemişe, kahveden şeker ve tatlıya kadar her çeşit alışverişin yapıldığı Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa'da esnaf ve vatandaşların nabzını tuttu. 25 yıllık mısır çarşısı esnafı Yavuz Olmuş, "İşler güzel. En çok zeytin ve hurma satıyoruz" derken, esnaf Nihat Usta da "Geçen yıla göre satışlarımız arttı. Yaşanan zamlara göre fiyatlarımız yine de uygun" diye konuştu. Eşi ile birlikte ramazan alışverişi yapan Gülsen Özgenel ise "Sahur için kahvaltılık aldık. Mahmutpaşa'daki ürünler güvenilir ve taze. Tüm ülkemize sağlık ve mutlulukla ramazanı geçirmek nasip olur inşallah" ifadelerini kullandı.