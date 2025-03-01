Ramazan coşkusu Hasbahçe’de dolu dolu yaşanacak! Nihat Hatipoğlu, Hasbahçe’de İstanbullularla buluşacak

Ramazan ayı boyunca Hasbahçe etkinlik alanında Nihat Hatipoğlu, Eşref Ziya Terzi, İbrahim Sadri, Mustafa Karataş, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Karaoğlu, Hayati İnanç, Serdar Tuncer, Mustafa Cihat ve Saliha Erdim gibi önemli isimler Kağıthanelilerle buluşacak. Çocuklar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Karagöz-Hacivat gösterisi, Ramazan yarışmaları, ilüzyon gösterisi, Ramazan maskotları, orta oyunu, jonglör ve kukla gösterileri, sosis balon şovları, bubble gösterisi ve Nasreddin Hoca gösterisi ile çocuklar unutulmaz bir Ramazan geçirecek. Ayrıca Seyithan Cabir, Sezgin Maden, Minyatür Murat, Gökhan Alarçin, Resai Karabulut, Volkan Yürük, Burak Sezen, Yaşar Say ve Hüseyin Goncagül de çocuk etkinliklerinde yer alarak miniklerle bir araya gelecek.

ÖZTEKİN, "RAMAZAN AYI BİRLİK VE PAYLAŞMA AYIDIR"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Ramazan etkinlikleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Biz de Kağıthane Belediyesi olarak bu mübarek ayın ruhuna uygun dopdolu bir program hazırladık. Her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçireceği, geleneklerimizi yaşatacağımız etkinliklerle dolu bir Ramazan Kağıthane'de yaşanacak. Tüm İstanbulluları etkinliklerimize davet ediyoruz" dedi.

Kağıthane Belediyesi'nin Ramazan boyunca düzenleyeceği yarışmalar ve çocuk şarkılarından oluşan konserler de keyifli anlara sahne olacak. Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyenler için Hasbahçe etkinlik alanında her akşam farklı bir program İstanbulluları bekliyor.