Ramazan coşkusu Karatay’da yaşanıyor

Karatay Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçeye taşımak ve vatandaşlarla paylaşmak için pek çok etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; iftar, teravih ve sahur programlarıyla hem öğrenciler hem de vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan bereketini paylaşıyor.Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi gönüllüleri, Ramazan ayı boyunca "İftara 5 Kala" projesi kapsamında ilçenin farklı noktalarında evlerine ya da sofralarına yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik paketler ulaştırıyor. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde sahada olan gönüllüler; birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi Ramazan ayında paylaşma sorumluluğunu yerine getirerek vatandaşların takdirini kazanıyor.Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tekne Orucu" programı ile çocuklara oruç ibadetinin anlamı, paylaşma ve dayanışma değerleri uygulamalı etkinliklerle öğretiliyor. Program sonunda çocuklara Ramazan heybesi ve hediyeler takdim ediliyor. Etkinlikler, Ramazan boyunca her Cumartesi devam edecek.Karatay'da vatandaşlar teravih namazı sonrası salep ikramıyla buluşurken, Gençlik Meclisi gönüllüleri de çocuklara unutulmaz bir sürpriz yaşatıyor. Namazdan çıkan minikler, ayakkabı bağcıklarına bağlanmış rengarenk balonlarla ve hediyelerle karşılaşıyor. Karatay Belediyesi, bu etkinlikle çocuklara Ramazan'ın coşkusunu yaşatmaya devam ediyor.Karatay Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubu lise öğrencileri için düzenlediği iftar buluşmalarında 5 bin öğrenciyi aynı sofrada bir araya getiriyor. Başkan Hasan Kılca da öğrencilerle birlikte iftar sofrasına katılarak Ramazan'ın manevi atmosferini paylaşıyor.Karatay Gençlik Meclisi, vatandaşların manevi bilgi seviyesini artırmak ve Ramazan'ın ruhunu dijital ortamda da paylaşmak amacıyla sosyal medya üzerinden ödüllü bir siyer bilgi yarışması düzenliyor. Her gün yöneltilen sorulara doğru cevap veren katılımcılara sürpriz hediyeler takdim ediliyor.Karatay'da Ramazan coşkusu, sahadaki etkinliklerin yanı sıra Gençlik Meclisi'nin sosyal medya hesaplarından da devam ediyor. Bu kapsamda Karatay Gençlik Meclisi sosyal medya hesaplarından Ramazan sözlüğünde, Ramazan'a dair az bilinen kelimeleri paylaşıyor. Çocuk Meclisi, çocuklara günlük görevler vererek Ramazan'ın maneviyatını deneyimlemelerini sağlıyor. Sıfır Atık Çalışma Grubu ise iftarlarda artan gıda ve malzemeleri değerlendirerek pratik ve sürdürülebilir tarifler paylaşıyor; böylece Ramazan'da atık oluşmadan lezzetler yeniden sofralara taşınıyor.Ramazanın, paylaşmanın ve birlik-beraberliğin ayı olduğunu vurgulayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede düzenlenen etkinliklerle vatandaşların bu manevi ayı dolu dolu yaşamasını sağladıklarını söyledi.Hasan Kılca, "Her gün bir gönül sofrasında, teravihte ya da sahurda bir araya geliyoruz. Konya'mızda Ramazan çok güzel geçiyor, adeta sokaklar bile oruç tutuyor. Konya'nın gönlü güzel insanları, bu güzelliklere güzellik katıyor." dedi. Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak iftarlardan tiyatro ve gölge oyunlarına, Tekne Orucu'ndan gençlerin iftar sofralarına kadar birçok etkinlik düzenleyerek vatandaşların Ramazan'ı dolu dolu yaşamasını sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!