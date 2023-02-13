Ramazan İle İlgili Ayetler – Kuran’da Ramazan Ayıyla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Ramazan ayı ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir konusu her yıl muhakkak araştırılmaktadır. Ramazan ayları adım adım yaklaşırken birçok insan araştırmalara başlamaktadır. Kuran'da Ramazan hangi ayette geçiyor gibi sorular da bu araştırma konularının arasında yer almaktadır. Bu sorular hakkında bilgi edinirken Ramazan ile ilgili ayetler ve mealleri nereden alınmıştır detaylı bir biçimde bakılması gerekmektedir. Ramazan orucu hangi ayetle farz kılındı çok daha fazlası aşağıdadır.

Ramazan İle İlgili Ayetler

Ramazan ile ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Ramazan ayı ile ilgili ayet ve hadisler şu şekilde sıralanmaktadır; Bakara Suresi, Maide Suresi, Nisa Suresi, Meryem Suresi, Ahzap Suresi, Tevbe Suresi.

Kuran'da Ramazan Ayıyla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Ramazan ayları yaklaşırken çoğu insan farklı farklı araştırmalara başlamaktadır. Bu araştırma yapılan konuların başında, Ramazan ayı ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir, Kuran'da Ramazan hangi ayette geçiyor gibi sorular yer almaktadır. Bu sorular hakkında bilgi edinirken Ramazan ile ilgili ayetler ve mealleri nereden alınmıştır detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ramazan orucu hangi ayetle farz kılındı çok daha fazlası aşağıda yer almaktadır.

Bakara Sûresi

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Sûresi 183) Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Sûresi 184) (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. (Bakara Sûresi 185)

Nisâ Sûresi

Bir mü'minin bir mü'mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü'mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü'min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü'min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü'min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü'min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkân bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisâ Sûresi 92)

Tevbe Sûresi

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Sûresi 112)

Meryem Sûresi

"Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahmân'a susmayı (oruç) adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım" de. (Meryem Sûresi 26)

Mücâdele Sûresi

Kim (köle azat etme imkânı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar, Allah'a ve Resûlüne hakkıyla iman edesiniz, diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kâfirler için elem dolu bir azap vardır. (Mücâdele Sûresi 4)

Kadir Sûresi

Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesi'nde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. (Kadir Sûresi 1-5)