Giriş Tarihi: 18.12.2025 07:55

İlk oruç tarihi: Ramazan ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan başlangıç tarihi

İslam aleminin büyük bir hasretle beklediği Ramazan-ı Şerif için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2026 dini günler takvimi ile ilk orucun tutulacağı gün ve Ramazan Bayramı tarihleri netlik kazandı. Milyonlarca Müslüman, sofraların bereketleneceği o kutlu aya hangi tarihte gireceğimizi merak ediyor. İşte "Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı ve 2026 bayram tatili planlarını şekillendirecek takvim.

  • ABONE OL

Maneviyatın doruğa çıktığı 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlangıcı 2026 yılında baharın gelişiyle birlikte gönüllere konuk olacak. Paylaşmanın, sabrın ve arınmanın simgesi olan bu mübarek ayda, sahurlar ve iftarlar yine bir araya gelme vesilesi olacak. Diyanet'in belirlediği hicri takvim verilerine göre, 2026 yılındaki Ramazan Bayramı da şimdiden planlanıyor.

2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, İLK ORUÇ HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre 2026 yılı Ramazan ayına dair kritik tarihler şöyledir:

İlk Sahur ve İlk Oruç: 19 Şubat 2026 tarihinde ilk oruç için niyet edilecek.

Kadir Gecesi: Kur'an-ı Kerim'in "bin aydan daha hayırlı" dediği mübarek Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Son Oruç (Arefe): 19 Mart 2026 Perşembe günü yılın son orucu tutulacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

30 günlük manevi yolculuğun ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nın takvimi ise şöyle şekillendi:

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

2026 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, hafta sonunu kapsadığından bayram tatilinde herhangi bir birleşme beklenmiyor. Arefe günü olan perşembenin yarım gün resmi tatil kapsamında olması nedeniyle vatandaşlar 3,5 günlük bir tatil yapacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz