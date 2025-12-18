İlk oruç tarihi: Ramazan ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan başlangıç tarihi

Maneviyatın doruğa çıktığı 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlangıcı 2026 yılında baharın gelişiyle birlikte gönüllere konuk olacak. Paylaşmanın, sabrın ve arınmanın simgesi olan bu mübarek ayda, sahurlar ve iftarlar yine bir araya gelme vesilesi olacak. Diyanet'in belirlediği hicri takvim verilerine göre, 2026 yılındaki Ramazan Bayramı da şimdiden planlanıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre 2026 yılı Ramazan ayına dair kritik tarihler şöyledir:
İlk Sahur ve İlk Oruç: 19 Şubat 2026 tarihinde ilk oruç için niyet edilecek.
Kadir Gecesi: Kur'an-ı Kerim'in "bin aydan daha hayırlı" dediği mübarek Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.
Son Oruç (Arefe): 19 Mart 2026 Perşembe günü yılın son orucu tutulacak.
30 günlük manevi yolculuğun ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nın takvimi ise şöyle şekillendi:
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, hafta sonunu kapsadığından bayram tatilinde herhangi bir birleşme beklenmiyor. Arefe günü olan perşembenin yarım gün resmi tatil kapsamında olması nedeniyle vatandaşlar 3,5 günlük bir tatil yapacak.