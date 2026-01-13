Ramazan öncesi fitre miktarı açıklandı! 2026 için 240 TL belirlendi

Ramazan ayı hazırlıkları devam ederken fitre miktarına ilişkin beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda 2026 yılı fitre bedeli 240 TL olarak belirlendi.

GÜNLÜK GIDA İHTİYACI ESAS ALINDI

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantının ardından yayımlanan açıklamada, fitre miktarının belirlenmesinde hadis-i şerifler, güncel sosyoekonomik şartlar ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacının esas alındığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "2026 Ramazan ayının başlangıcından 2027 Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı 240 lira olarak belirlenmiştir. Her mükellef, kendi günlük gıda harcamalarını dikkate alarak daha yüksek bir meblağı fitre olarak verebilir"

NAKDİ YA DA AYNİ OLARAK VERİLEBİLECEK

Kurul açıklamasında fitrenin nakit olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri ayni yardımlar şeklinde de verilebileceği vurgulandı. Ayrıca belirlenen 240 TL'nin, günlük oruç fidyesi bedeli olarak da geçerli olduğu hatırlatıldı.