Ramazanda kardeşlik seferberliği

Türkiye ve Gazze başta olmak üzere birçok kriz bölgesinde faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Derneği, Kayseri'den yola çıkan ekiplerle yardımları yerinde organize ediyor. Dernek, 'Ramazan Kardeşliğe Çağrı' sloganıyla hem Türkiye'de hem de dünyanın dört yanında ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. 60'tan fazla ülke ve bölgede yürütülen çalışmalarla binlerce aileye gıda yardımı ulaştırılırken iftar sofralarında ise gönüller buluşuyor. Gazzelilere destek ulaştırmak amacıyla Mısır'a giden ekipler, ayrıca Burkina Faso, Patani ve Suriye'de de yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Hayırseverlerin emanet ettiği zekât, fitre ve fidyeler titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kayseri'de de ramazan boyunca yetim çocuklar ve aileleri için düzenlenen iftar programlarıyla gönüller bir araya gelirken yüzlerce haneye destek sağlanıyor. Kayseri İHH Genel Koordinatörü Sait Naci Çamdalı, "Mazlumun dili, dini, ırkı olmaz anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Gazze'den Afrika'ya, Asya'dan sınır bölgelerimize kadar nerede bir mazlum varsa orada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.