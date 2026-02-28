‘Ramazanı hakkıyla idrak edelim’

Kâğıthane Belediyesi'nce düzenlenen ramazan etkinliklerinde ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu binlerce vatandaşla bir araya geldi. Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Programda Hatipoğlu, ramazanın fazileti, birlik ve beraberliğin önemi ile manevi değerler üzerine sohbet etti. Etkinlikte konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ramazanın rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğuna dikkat çekerek bu mübarek ayın hakkıyla idrak edilmesi temennisinde bulundu. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de bu manevi atmosferi ilçe sakinleriyle paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.