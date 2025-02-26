Ramazanın ilk sahuru yarın

İslam âleminin bütün yıl özlemle beklediği 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayı cumartesi günü başlıyor. Müminler ilk teravih namazını kılacak olmanın ve sahura kalkmanın heyecanını yaşıyor. Ramazan ayının ilk teravih namazı, yarın yatsı namazının ardından camilerde eda edilecek. Aynı gece, ramazan ayının başlangıcını simgeleyen ilk sahur için kalkılacak. Bu sene 29 gün sürecek ramazan ayında, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Son oruç 29 Mart Cumartesi günü tutulacak ve bu tarih aynı zamanda arife olacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 3 gün sürecek.