Ramazanın ruhu okullara taşınıyor

Giriş Tarihi: 28.02.2026

Esenler Belediyesi öncülüğünde ilçedeki liselerde yürütülen "Görevimiz Ramazan" projesi kapsamında öğrenciler, Ramazan'ın manevi atmosferini okul ortamına taşıyarak paylaşma, yardımlaşma ve merhamet değerlerini uygulamalı etkinliklerle pekiştiriyor. Her okulda oluşturulan "Ramazan Alanları", öğrencilerin katkılarıyla süslenerek manevi buluşma noktalarına dönüştürüldü. İyilik ve yardımlaşma faaliyetleri, dayanışma kampanyaları ve gönüllülük çalışmalarıyla gençler toplumsal sorumluluk bilincini güçlendiriyor.

