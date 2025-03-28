Ramazan’ın son cuması Cüzdan Duası okunuşu (Araf 10 -Sad 54) | Cüzdan duası nedir, nasıl okunur, anlamı nedir?

Bugün, 28 Mart Cuma günü, Ramazan ayının son Cuma günü idrak ediliyor. Bu özel günde, cüzdan duası olarak Araf Suresi 10. Ayet okunuyor. Bereket arayan Müslümanlar, bu duasının Türkçe ve Arapça okunuşlarını araştırarak, maddi sıkıntılardan kurtulmayı umuyorlar. Peki, Ramazan'ın son Cuma günü hangi dua okunur? Cüzdan duası nasıl yapılır ve anlamı nedir? İşte, Araf Suresi 10. Ayet'in okunuşu ve anlamı!
RAMAZANIN SON CUMASI OKUNACAK DUA NEDİR?
Ramazan'ın son cuma günü için özel olarak tavsiye edilen ve halk arasında yaygınlaşan bir dua, genellikle "Cüzdan Duası" olarak bilinir. Bu dua, Araf Suresi'nin 10. ayeti ve bazı kaynaklarda buna ek olarak Sad Suresi'nin 54. ayetinin okunmasıyla yapılır. Ancak bu uygulamanın dini bir zorunluluk olmadığını ve resmi bir kaynağa dayanmadığını belirtmek önemlidir; daha çok halk arasında bolluk ve bereket getirmesi umuduyla yapılan bir gelenektir. Bu uygulamanın amacı, maddi sıkıntı çekmemek ve rızkın artması için bir niyettir.
CÜZDAN DUASI NEDİR, NASIL OKUNUR?
Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia ediliyor. Ancak böyle bir duânın (cüzdan duası) resmi bir kaynağı bulunmuyor.
A'râf süresi 10 ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Meali:Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.
Ramazan'ın son cuması için özel bir dua ya da ibadet şekli Kur'an-ı Kerim'de veya sahih hadislerde belirtilmemiştir. Bu nedenle isteyenler genel olarak Cuma gününün faziletine uygun şekilde salavat getirebilir, Kur'an okuyabilir veya kişisel dualarıyla Allah'a yalvarabilir. Örneğin:
"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed" (Peygamberimize salavat).
"Rabbena âtina fid-dünya haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâben-nâr" (Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru).
ARAF SURESİ 10. AYET OKUNUŞU
Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
ARAF SURESİ 10. AYET ANLAMI
Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!
SAD SURESİ 54. AYET OKUNUŞU
Sad sûresi Mekke'de nâzil olmuştur. 88 âyettir. İsmini 1. âyetteki (Sād) harfinden alır. Hem Mushaf tertîbine göre hem de iniş sırasına göre 38. sûredir.
İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in) = Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.
RAMAZAN'IN SON CUMASI KILINACAK NAMAZ
Bu namaz, dört rekât olarak kılınır. Her rekâtında,10 ayetel kürsi, 15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas okunur. (Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların, günahlarının affolması için, kefaret namazı kılmaya) diye niyet edilir.
Cuma namazından sonra, ikindi namazına kadar kılınır. İkindinin sünneti gibi kılınır. Ondan tek farkı, her rekâtın kıyamında Fatiha'dan sonra 10 ayetel kürsi,15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas suresi okunur. Diğerleri aynıdır.Tesbihleri: 70 'estağfirllah elazimi ve etub ileyh' 70 tanede 'allahümme salli ala muhammed'
CUMA DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
Allahümme Ya Ganiyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü,Ya Mu'idü,Ya Rahimü,Ya Vedüd.Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike ammen sivake.
Cuma Duası Anlamı (Diyanet Meali)
Ey Gani,hamid,Mübdi,Mu'id,Rahman ve Vedud olan Allah'ım!Beni halal ettiklerinel iktifa ettir.Haramlara düşürme,Fadlınla ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme.