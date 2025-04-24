Haberler Yaşam Haberleri Rami Kütüphanesi, 23 Nisan'da ziyaretçi rekorunu kırdı! Deprem sonrası güvenli liman oldu
Giriş Tarihi: 24.4.2025 20:43 Son Güncelleme: 24.4.2025 20:48

Rami Kütüphanesi, 23 Nisan'da ziyaretçi rekorunu kırdı! Deprem sonrası güvenli liman oldu

İstanbul’daki Rami Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği" ile 87 bin ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Rami Kütüphanesi, 23 Nisan’da ziyaretçi rekorunu kırdı! Deprem sonrası güvenli liman oldu

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 45 bin ziyaretçiyle günlük ziyaretçi rekoru kıran Rami Kütüphanesi, bu yıl 23 Nisan'da düzenlenen etkinliklerde rekorunu ikiye katladı.

Rami Kütüphanesi bahçesindeki etkinlik kapsamında çocuklar, ayak tenisi, badminton, basketbol, ok atışı, tırmanma duvarı ve survivor parkuru gibi fiziksel etkinliklerle enerjilerini atarken, Hacivat-Karagöz, meddah, masalcı abla ve İbiş gösterileriyle geleneksel Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Geleneksel çocuk oyunları, halat çekme, ip atlama, uçan bayrak yarışı ve yumurta taşıma gibi aktiviteler de miniklerin ilgisini çekti. Yüz boyama stantları, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramlarıyla çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkardı.

DEPREM SONRASI GÜVENLİ LİMAN OLDU

Etkinlik günü İstanbul'da yaşanan deprem sonrası, Rami Kütüphanesi sadece bir şenlik alanı değil, aynı zamanda Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'nın en büyük deprem toplanma alanı olarak da önemli bir rol üstlendi. Vatandaşlar, kütüphane bahçesini güvenli bir sığınak olarak tercih etti. Vakıflar Genel Müdürlüğünün alanda gerçekleştirdiği çorba ikramı, gün boyunca sürdü.

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Rami Kütüphanesi, 23 Nisan'da ziyaretçi rekorunu kırdı! Deprem sonrası güvenli liman oldu
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