Rampadan hızlı inen otomobil önce duvara sonra 8 metrelik bina boşluğuna düştü

Kaza saat 04.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Sahilyoluna gitmek isteyen otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla rampadan inen otomobil sitenin bahçe duvarına çarptıktan sonra 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Sesleri duyan bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kazada yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

