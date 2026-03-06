Haberler Yaşam Haberleri Rampadan hızlı inen otomobil önce duvara sonra 8 metrelik bina boşluğuna düştü
Giriş Tarihi: 6.03.2026 10:21

Rampadan hızlı inen otomobil önce duvara sonra 8 metrelik bina boşluğuna düştü

İstanbul Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil rampadan hızla inerek duvara çarptı. Ardından da 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Rampadan hızlı inen otomobil önce duvara sonra 8 metrelik bina boşluğuna düştü
  • ABONE OL

Kaza saat 04.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Sahilyoluna gitmek isteyen otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla rampadan inen otomobil sitenin bahçe duvarına çarptıktan sonra 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Sesleri duyan bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kazada yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Rampadan hızlı inen otomobil önce duvara sonra 8 metrelik bina boşluğuna düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz