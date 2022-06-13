Ramsay Hunt sendromu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Justin Bieber’ın hastalığı nedir, Ramsay Hunt sendromu iyileşir mi?

Ramsay Hunt sendromu, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın açıklamasının ardından gündeme taşındı. Bilindiği gibi 28 yaşındaki dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurmuş ve hastalığının ilerlediğini de ifade etmişti. Bu nedenle ise vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, Justin Bieber'ın hastalığı Ramsay Hunt sendromu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte detaylar...
RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?
Ramsay Hunt sendromu aslında zona ve yüz felcine kısmi olarak benziyor ama bir farkla! Suçiçeği ve zonaya da neden olan, herpes virüs grubuna ait varicella-zoster virüsü, Ramsay Hunt sendromunda kendini kulak içinde uçuk ve şiddetli ağrı ile belli ediyor. Yani virüs önce kulağı tutuyor. Nöroloji uzmanı Dr. Hale Alpman Gökmen, bu hastalığın 30-50 yaş aralığında sıkça görüldüğünü belirterek, "Bu virüs belirli sinirleri, özellikle de yüz sinirlerini etkilediği için Bieber'da da görülen yüz felci gibi semptomlara neden oluyor.
Genellikle kulak çevresinde veya içinde görülüyor. Kulak ağrısı, sürekli çınlama, baş dönmesi ve ağrısı ve hatta işitme kaybına da sebep olmakta. Hasta yüzünün felçli tarafındaki gözünü, ki Bieber'da sağ göz, kapatmakta zorlanıyor. Ağız ve gözler kuruyor. Tat alma yetisinde de değişiklikler olabiliyor. Hasta ağzını kullanmakta da zorluk yaşayabilir. Mesela su içer ama ağzında tutamaz, dökülür. Yemek yiyemez" diyor.
RAMSAY HUNT SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?
1 Aşırı halsizlik ve yorgunluk.
2- Kulakta ağrı, uçuk ya da zona.
3- Baş dönmesi, deride döküntü, işitme bozukluğu.
4- Tat algısında değişiklikler veya tat kaybı.
5- Ağızda, gözde kayma ya da benzeri sıkıntılar (yüz felci).
Dr. Gökmen bu belirtilerden birinin ya da hepsinin olması halinde zaman geçirmeden bir nöroloğa görünmek gerektiğini belirterek, "Eğer acil müdahale yapılmazsa, ki tedavide çoğunlukla kortizon ve antibiyotik veriliyor hastalara, o zaman yüzdeki bu felç durumu kalıcı olabilir. Ne kadar erken, o kadar iyi. Eğer hasta tüm bu tedaviler ile toparlamazsa o zaman felce uğramış yüz kaslarını elektrik uyarımı ile (kas stimülasyonu) çalıştırıyoruz" bilgisini veriyor.(Kaynak:CNNTURK)