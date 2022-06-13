Ramsay Hunt sendromu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Justin Bieber’ın hastalığı nedir, Ramsay Hunt sendromu iyileşir mi?

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu aslında zona ve yüz felcine kısmi olarak benziyor ama bir farkla! Suçiçeği ve zonaya da neden olan, herpes virüs grubuna ait varicella-zoster virüsü, Ramsay Hunt sendromunda kendini kulak içinde uçuk ve şiddetli ağrı ile belli ediyor. Yani virüs önce kulağı tutuyor. Nöroloji uzmanı Dr. Hale Alpman Gökmen, bu hastalığın 30-50 yaş aralığında sıkça görüldüğünü belirterek, "Bu virüs belirli sinirleri, özellikle de yüz sinirlerini etkilediği için Bieber'da da görülen yüz felci gibi semptomlara neden oluyor.

Genellikle kulak çevresinde veya içinde görülüyor. Kulak ağrısı, sürekli çınlama, baş dönmesi ve ağrısı ve hatta işitme kaybına da sebep olmakta. Hasta yüzünün felçli tarafındaki gözünü, ki Bieber'da sağ göz, kapatmakta zorlanıyor. Ağız ve gözler kuruyor. Tat alma yetisinde de değişiklikler olabiliyor. Hasta ağzını kullanmakta da zorluk yaşayabilir. Mesela su içer ama ağzında tutamaz, dökülür. Yemek yiyemez" diyor.