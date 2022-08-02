Haberler Yaşam Haberleri Rana İsminin Anlamı Nedir? Rana Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?
Giriş Tarihi: 2.8.2022 15:16 Son Güncelleme: 2.8.2022 15:16

Rana İsminin Anlamı Nedir? Rana Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Anne ve baba adayları bebeğini kucağına almak için gün sayarken isim arayışlarında ise ince eleyip sık dokumaktadır. Kız bebeği bekleyenlerin dikkatini çeken isimler arasında Rana da yer alır. Kulağa hoş gelen bir yapıya sahip olması ve anlam bakımdan beğenilmesi tercih sebeplerindendir. Özellikle son dönemde popüler hale gelen Rana isminin anlamı nedir sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Rana isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Rana Kur’an’da geçiyor mu?

Rana İsminin Anlamı Nedir? Rana Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Türkiye'de en beğenilen kız isimleri arasında yer alır. Sempati, güzellik ve sevgi çağrışımı yapan Rana ismi Arapça kökenlidir. Anne ve baba olmak için sabırsızlıkla bekleyen bireyler kız çocuklarına vereceği isim konusunda araştırma yaparken Rana ismini de değerlendirmektedir. Rana isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada akıllara gelir. Rana isminin anlamı öğrenerek tercih konusundaki son kararını bu kritere göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Peki, Rana isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Rana Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilenler…

RANA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Uzun yıllardan beri kullanılan ve günümüze kadar ulaşarak popülerliğini kaybetmeyen bu isim kız çocukları için kullanılır. Kulağa hoş gelen yapısının yanı sıra telaffuzunun kolay olması tercih nedenlerinden biridir. Rana isminin anlamı ise tercih konusundaki en önemli unsurdur.
Rana ismi güzel ve hoş anlamını taşır. Ayrıca letafet, zarafet ve parlaklık anlamlarına da gelen bu isim genel olarak beğeni toplamaktadır.

Rana isminin tüm anlamları şöyle;

• Güzel, göze hoş görünen.
• Çok iyi, çok ala.
• Arapça'da "er'an" kelimesinin mücnnesi olup "ahmak, sünepe kadın" demektir. Erkek adı olarak da kullanılır.

RANA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Rana, Arapça kökenli bir sözcüktür. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde ise geçmemiştir.

RANA İSMİ İSTATİSTİKLERİ

• Rana isminin kökeni: Arapça
• Rana isminin cinsiyeti: Kız
• Rana isminin renk sembolü: Pembe
• Rana isimli kişi sayısı: 32000
• Rana isminin kullanım oranı: 515
• Rana isminin harf sayısı: 4
• Rana ismi Kuran'da geçer mi: Hayır

EN ÇOK OKUNANLAR

Cumhurbaşkanı'ndan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ile ilgili önemli açıklama! 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak?
Başkan Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeyi verdi! Vatandaşımız kira öder gibi ev sahibi olacak
Kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi, yeni düzenleme nasıl olacak? İşte Kabine sonrası öne çıkan başlıklar...
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan açıklamalar: "İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik"
KPSS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?
Son dakika: Kadir Şeker tahliye edilmişti: Türkiye’nin konuştuğu davada flaş gelişme!
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavı sonuçları erken açıklanır mı?
MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? 1 Ağustos 2022 Dün MasterChef’te ilk finalist kim oldu, hangi yarışmacı?
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 500 TL'lik banknot ve 10 TL'lik madeni para sorusuna net cevap!
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI || Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Rana İsminin Anlamı Nedir? Rana Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA