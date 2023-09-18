Haberler Yaşam Haberleri Randevusuz Hastaneye Gidilir Mi? Polikliniklerde Randevusuz Hasta Kabul Edilir Mi?
Giriş Tarihi: 18.9.2023 10:54 Son Güncelleme: 18.9.2023 10:55

Randevusuz Hastaneye Gidilir Mi? Polikliniklerde Randevusuz Hasta Kabul Edilir Mi?

Ülkemizde birçok şehir hastaneleri vardır. Şehir hastaneleri çok kapsamlı sağlık hizmeti veren hastanelerdir. Bunun yanı sıra ülkemizde devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri de vardır. Poliklinik açısından kapsamlı olan sağlık alanında uzun yıllardır randevu sistemi vardır. 2010 yılından bu yana hastanelere randevu alınarak gidilmektedir. Randevusuz hastaneye gidilir mi, polikliniklerde randevusuz hasta kabul edilir mi sorularından yola çıkarak konudan bahsedilecektir.

Ülkemiz sağlık hizmeti açısından oldukça gelişmiştir. Ülke genelinde birçok hastane, bazı büyük şehirlerde ise birden fazla hastane vardır. Her şey elektronikleştiği için ve sağlık alanında daha iyi hizmet verebilmek için randevu sistemine geçilmiştir. Böylece sağlık hizmeti daha etkin olmuştur. Ayrıca yaklaşık 13 yıldır vatandaşlar randevu alarak hastanelere gitmektedir. Randevusuz hastaneye gidilir mi, polikliniklerde randevusuz hasta kabul edilir mi sorularıyla beraber konu detaylandırılacaktır.

Randevusuz Hastaneye Gidilir Mi?

Ülkemiz sağlık hizmetleri açısından oldukça gelişmiştir. Her ilde muhakkak bir hastane vardır. Hatta bazı büyük illerde birden fazla hastane vardır. Bu durumda şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanelerinden bahsetmek mümkündür. Bu tür hastanelerin varlığı sağlık hizmetinin ne kadar kapsamlı olduğunu göstermektedir. Ülkemizde hastanelerin bu özellikte olmasıyla birlikte her elektronikleştiği için randevu sisteminde de yenilenmeye gidilmiştir.

Randevu sistemi sayesinde sağlık hizmeti daha etkin olmaya başlamıştır. Yaklaşık 13 yıldır randevu sistemi kullanılmakta ve vatandaşlar MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden ya da 182 numarasını arayarak randevu oluşturabilmektedir. Normalde randevusuz hastanede muayene olunmamaktadır. Fakat 2020 yılında ülkemizde görülen Covid 19 salgını nedeniyle hastanede randevusuz muayene olunamama durumu kaldırılmıştır.

Polikliniklerde Randevusuz Hasta Kabul Edilir Mi?

Ülkemizde devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri vardır. Bu hastaneler kapsamlı bir şekilde vatandaşa hizmet vermektedir. Ayrıca günümüzde polikliniklerin sayısı arttırılmış ve birçok doktor, vatandaşı muayene edebilmektedir. Sağlık alanının bu denli gelişmiş olması ülke için çok önemlidir. Aynı zamanda sağlık alanında yapılan başka yenilikler de vardır.

Randevulu sisteme geçilmesi sağlık alanında yapılan önemli yeniliklerdir. 2010 yılından bu yana yaklaşık 13 yıldır randevulu sistem ile hastanede muayene olunmaktadır. Dolayısıyla randevusuz hasta kabul edilmemektedir. Fakat Covid 19 salgını sebebiyle ülkemizde 2020'den bu yana randevusuz muayene olamama durumu kaldırılmıştır.

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Randevusuz Hastaneye Gidilir Mi? Polikliniklerde Randevusuz Hasta Kabul Edilir Mi?
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