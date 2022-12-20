Raporlu İlaçlardan Katkı Payı Alınıyor Mu? Eczanede Raporlu İlaçlara Para Ödenir Mi, Fark Ne Kadar?

Raporlu ilaçlardan katkı payı alınıyor mu değerlendirirken güncel çıkan karara bakmak gerekir. Dolayısıyla Raporlu ilaçlardan katkı payı alınıyor mu 2022 yılı adı altında araştırmalar yapılmalıdır. Sonuç kısmında raporlu ilaçlarda katkı payı ne kadar için bir tutar çıkmaz. Sağlık raporunun varlığı paradan muaf olmak demektir. Yani Raporlu ilaçlardan eczane para alır mı yönündeki cevap bellidir. Ücret alınmadığı gibi Raporlu ilaçlardan fark alınıyor mu içinde bir işleme gerek yoktur. Net bir şekilde Raporlu ilaçlara Para ödenir mi sorusu yanıtlanabilir.

Raporlu İlaçlardan Katkı Payı Alınıyor Mu?

Kişi hastalandığında ya da bir problem yaşadığını düşündüğünde hastaneye gider. Hastanede doktorun yaptığı analize göre hastalığın teşhisi konulur. Doktor hastalığın iyileşmesi için reçete yazar ve hasta eczaneye giderek bu reçetedeki ilaçları alır. Bir hastanın yaşadığı bu serüvenin bir de maddi kısmı vardır. Eğer hasta olan kişinin rahatsızlığı kronik ise raporlu bir ilaç kullanıyor demektir. Bu da demek oluyor ki kişi sağlık raporuna sahiptir. Sosyal Güvenlik Kurumunun yayınladığı bilgiye göre raporlu ilaçlardan katkı payı alınmamaktadır. Katkı payının alınmamasından muaf olan bir hastalık varsa da sağlık raporuyla raporlu ilaç sayılmaktadır. Dolayısıyla sağlık raporu olduğu takdirde muaf olan hastalıklardan da katkı payı alınmamaktadır.

Eczanede Raporlu İlaçlara Para Ödenir Mi, Fark Ne Kadar?

Belirtildiği üzere raporlu ilaçlardan katkı payı alınmamaktadır. Eczaneye raporlu ilacını almaya giden bir kişi, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirttiği gibi hiçbir para ödemesi gerekmemektedir. Sağlık raporu ile bir hastalık belgelendiği takdirde ilaca para ödenmesi gerekmemektedir. Aynı zamanda sağlık raporu ile belgelenen hastalığın ücret bakımından farkı da yoktur.