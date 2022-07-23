Rasim Özdenören şiirleri, sözleri ve kitapları: Rasim Özdenören eserleri nelerdir?

RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?

Rasim Özdenören 20 Mayıs 1940, Kahramanmaraş doğumlu Türk öykü ve deneme yazarıdır. Alâeddin Özdenören'in ikiz kardeşidir. Özdenören, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş, Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu illerinde tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdikten sonra Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışan Özdenören, 1970 yılında araştırma amacıyla ABD'ye giderek çeşitli eyaletlerde iki yıl kadar kalmıştır.

1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine getirilmiş; aynı Bakanlıkta bir yıl da müfettiş olarak çalışmıştır. 1978'de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra geri dönmüştür.

RASİM ÖZDENÖREN SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ

-Okuyup anlamak, bilmek gerek. Çünkü insan en çok bilmediğine düşmandır.

-Hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim, diyar da

-Sözünün söylenmeye değer olduğuna inanan kimsenin bu sözünü söylemekten vazgeçtiğine tanık olunmamıştır.

-Eğer ilim, hazmıyla birlikte gelmezse, o ilim insanı bozar, yolunu şaşırtır.

-Özlemek ora ile bura arasında gerili durmaktır.

-Bol bol okuyun ve okumayı terk etmeyin. Derdi olan insan okur, derdi olmayan da okuyarak dert sahibi olur. Asıl mesele bir derdimizin olmasıdır.

-Müslümanın anti emperyalist oluşu, basit bir siyasi tavır alma meselesi olarak yorumlanmamalı.

-Görmenin düzenini Allah öğretti. Onun öğrettiği yol dışında bir yol denemek boşuna uğraşmaktır. İnsan sahiden görmek istiyorsa, kendisine öğretilen yola teslim olacaktır.

-Oysa zaman belki bir ömür boyu süren bir tek andır.

-Hep kendi yüreğine dalmak kurtuluş bundadır.

-Kuru ağacı canlandırma niyetiyle sulayabileceğin gibi, onu çürütmek için de sulamanın yolu açıktır. Üstelik her ikisi için gerekli olan eylem birbirinin aynıdır.