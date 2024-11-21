RATEM’den korsan yayıncılığa karşı mücadele

Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda düzenlenen panelde korsan yayıncılıkla mücadele konusuna dikkat çekildi. Panel sonrası Aydın'ın yerel televizyonu TvDEN'e konuşan Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Şerbetcioğlu, "Yaşadığımız bu teknoloji çağında eline telefonu alan radyocu-televizyoncu oldum, diyor. İnternet üzerinden yayın yapan birçok kişi vardı. RTÜK'ten bir kanun çıkarttırarak bu durumun önüne bir set çektik.Kişiler TV yayını yapabilmek için YouTube'dan lisans almak zorunda. Şu anda biz, 1995'ten beri yayın izni almış radyo-televizyon kuruluşlarımız için gerekli evrakları doldurduk ve internetten radyo-televizyon yayını yapma hakkını aldık" dedi.

Şerbetçioğlu, " Sonradan eline bir kamera alarak televizyonculuk yapmaya çalışanların gidip anonim şirket kurması gerekiyor. Bizler nasıl kurduysak, RTÜK'e müracaat etmesi ve oraya hatırı sayılır bir lisans bedeli yatırması, öyle izin alması gerekiyor. Biz bu izinsiz yayınların RATEM olarak kanunen önüne geçtik. Anadolu'da, bizim birçok üyemiz de şikâyette bulunuyorlar. Biz de şikâyetleri RTÜK ve İletişim Başkanlığımıza iletiyoruz. Biz her gittiğimiz her yerde Valilerimize de belediye başkanlarımıza da söylüyoruz; RATEM'de üye olmayan, RTÜK kütüğünde kayıtlı olmayan, Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olmayan, İletişim Başkanlığında kaydı olmayan hiç kimseyi basın toplantınıza almayın. Basın bültenlerinizi göndermeyin. Çünkü bunlar korsan yayın yapıyorlar" diye konuştu.