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Giriş Tarihi: 21.11.2024 13:19 Son Güncelleme: 21.11.2024 13:55

RATEM’den korsan yayıncılığa karşı mücadele

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği-RATEM tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “Aklıma Bir Fikir Geldi” Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması kapsamında, ödüllü eserler sergisi ve Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku Paneli Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde gerçekleştirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
RATEM’den korsan yayıncılığa karşı mücadele

Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda düzenlenen panelde korsan yayıncılıkla mücadele konusuna dikkat çekildi. Panel sonrası Aydın'ın yerel televizyonu TvDEN'e konuşan Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Şerbetcioğlu, "Yaşadığımız bu teknoloji çağında eline telefonu alan radyocu-televizyoncu oldum, diyor. İnternet üzerinden yayın yapan birçok kişi vardı. RTÜK'ten bir kanun çıkarttırarak bu durumun önüne bir set çektik.Kişiler TV yayını yapabilmek için YouTube'dan lisans almak zorunda. Şu anda biz, 1995'ten beri yayın izni almış radyo-televizyon kuruluşlarımız için gerekli evrakları doldurduk ve internetten radyo-televizyon yayını yapma hakkını aldık" dedi.

Şerbetçioğlu, " Sonradan eline bir kamera alarak televizyonculuk yapmaya çalışanların gidip anonim şirket kurması gerekiyor. Bizler nasıl kurduysak, RTÜK'e müracaat etmesi ve oraya hatırı sayılır bir lisans bedeli yatırması, öyle izin alması gerekiyor. Biz bu izinsiz yayınların RATEM olarak kanunen önüne geçtik. Anadolu'da, bizim birçok üyemiz de şikâyette bulunuyorlar. Biz de şikâyetleri RTÜK ve İletişim Başkanlığımıza iletiyoruz. Biz her gittiğimiz her yerde Valilerimize de belediye başkanlarımıza da söylüyoruz; RATEM'de üye olmayan, RTÜK kütüğünde kayıtlı olmayan, Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olmayan, İletişim Başkanlığında kaydı olmayan hiç kimseyi basın toplantınıza almayın. Basın bültenlerinizi göndermeyin. Çünkü bunlar korsan yayın yapıyorlar" diye konuştu.

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RATEM’den korsan yayıncılığa karşı mücadele
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