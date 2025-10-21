Ratiopharm Ulm - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş EuroCup B Grubu 4. hafta maçında!

EuroCup heyecanı devam ederken Beşiktaş GAİN, grupta kritik bir deplasmana çıkıyor. Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm karşısında galibiyet hedefleyen siyah-beyazlı ekip, mücadelede saha avantajını elinde bulunduran rakibini geçerek puan tablosunda avantaj yakalamayı amaçlıyor. Karşılaşma, B Grubu'nda liderlik ve çıkış yakalama açısından büyük önem taşıyor. İşte, Beşiktaş basketbol maçı hakkında merak edilenler:
Beşiktaş GAİN'in EuroCup B Grubu'nda 4. hafta mücadelesinde 21 Ekim 2025 Salı günü saat 20.00'de Türkiye saatiyle sahada olacak. Rakip Almanya'dan ratiopharm Ulm, karşılaşma Ulm kentindeki Ratiopharm Arena'da oynanacak.
Beşiktaş GAİN, EuroCup'taki B Grubu'nda şampiyonluk ya da üst tur hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana dek oynadığı maçlardan elde ettiği sonuçlar neticesinde Beşiktaş Basketbol Takımı, 2 galibiyet 1 mağlubiyeti hanesine yazdırdı.
B grubunda siyah beyazlılar 3. sırada yer alıyor. Ulm ise 2. sırada.