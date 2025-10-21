Ratiopharm Ulm - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş EuroCup B Grubu 4. hafta maçında!

Beşiktaş GAİN, EuroCup'taki B Grubu'nda şampiyonluk ya da üst tur hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana dek oynadığı maçlardan elde ettiği sonuçlar neticesinde Beşiktaş Basketbol Takımı, 2 galibiyet 1 mağlubiyeti hanesine yazdırdı.

B grubunda siyah beyazlılar 3. sırada yer alıyor. Ulm ise 2. sırada.