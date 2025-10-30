Haberler Yaşam Haberleri Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Euroleague maçı için parkede!
Fenerbahçe, Basketbol Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Euroleague’de geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid’i mağlup ederek puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Real Madrid – Fenerbahçe Beko maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbol Avrupa Ligi 8. haftasında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın güçlü takımı Real Madrid ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.

REAL MADRİD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, 30 Ekim Perşembe günü deplasman İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.

Movistar Arena'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

REAL MADRİD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN PERFORMANSI EŞİT

Sarı-lacivertli ekip, ligin 7. haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket karşısında 94-79'luk skorla mağlup oldu. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 kaybetti.

Geride kalan haftalar itibarıyla her iki takımın da 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.

