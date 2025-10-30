Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Euroleague maçı için parkede!

Basketbol Avrupa Ligi 8. haftasında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın güçlü takımı Real Madrid ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Real Madrid – Fenerbahçe Beko karşılaşması hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek?
Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, 30 Ekim Perşembe günü deplasman İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.
Movistar Arena'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, ligin 7. haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket karşısında 94-79'luk skorla mağlup oldu. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 kaybetti.
Geride kalan haftalar itibarıyla her iki takımın da 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.