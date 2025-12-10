Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında, Real Madrid - Manchester City karşılaşması 6. haftanın en dikkat çeken maçı. İlk 8'e girerek direkt olarak son 16 turuna kalma, veya 9. ile 24. sıralar arasında yer alarak Play-off turunda mücadele etme hedefi olan takımlar için bu maçın sonucu hayati önem taşıyor. Real Madrid için bu prestijli maç, lig aşamasında zirveye yürüme fırsatıyken, Manchester City için de istikrarı koruma zorunluluğu anlamına geliyor. Peki; Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı? İşte, detaylar: