Haberler Yaşam Haberleri Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler Arda Güler'de!
Giriş Tarihi: 16.9.2025 09:40

Real Madrid bu akşam Santiago Bernabéu’da Marsilya’yı ağırlıyor; UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması için heyecan dorukta. Kylian Mbappé ve Arda Güler gibi yıldızlar sahnede olacak. Performansıyla sezonun sürpriz takımları arasında olan Marsilya ise savunmasını sağlamlaştırıp güçlü rakibi karşısında mücadele edecek. Peki; Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 grup aşamasının açılış maçlarından biri olan Real Madrid – Marsilya karşılaşması bu akşam futbolseverleri büyüleyecek. Santiago Bernabéu'da başlayacak mücadelede, La Liga temsilcisi Real Madrid sahasında gücünü konuşturmak, Fransız takımı Marsilya ise deplasmanda sürpriz yaparak puan alıp iddiasını göstermek istiyor. Arda Güler oynayacak mı sorusu Xabi Alonso kararı ile sorgulanıyor. İşte, Real Madrid - Marsilya maçı saati, canlı yayın kanalı:

REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8 maçlık serisine başlıyor. Açılış karşılaşmaları arasında yer alan Real Madrid - Marsilya maçı 16 Eylül 2025 Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Zorlu mücadeleyi yönetecek hakem Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Marsilya maçı ve diğer Şampiyonlar Ligi maçları Tabii platformundan ekranlara gelecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso son karşılaşmalarda milli yıldız Arda Güler'i ilk 11'de başlatarak şans verdi. Ameliyat olan Jude Bellingham'ın ameliyat olmasıyla Güler'in daha az süre bulacağı yönündeki iddialara ilişkin İspanyol basınında çıkan haberlere göre Alonso Güler'i ilk 11'de bşalatmaya devam edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Güler, Rodrygo; Mbappé

Marsilya: Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang

