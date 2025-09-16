Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gözler Arda Güler’de!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 grup aşamasının açılış maçlarından biri olan Real Madrid – Marsilya karşılaşması bu akşam futbolseverleri büyüleyecek. Santiago Bernabéu'da başlayacak mücadelede, La Liga temsilcisi Real Madrid sahasında gücünü konuşturmak, Fransız takımı Marsilya ise deplasmanda sürpriz yaparak puan alıp iddiasını göstermek istiyor. Arda Güler oynayacak mı sorusu Xabi Alonso kararı ile sorgulanıyor. İşte, Real Madrid - Marsilya maçı saati, canlı yayın kanalı: