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Giriş Tarihi: 25.9.2022 10:58

Recep İvedik 6 filmi konusu ne, oyuncuları kim? Recep İvedik 6 nerede çekildi?

Tv8 ekranlarında bugün Recep İvedik 6 filmi yayınlanacak. Komedi filmini izlemek isteyenler Recep İvedik 6 filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Recep İvedik 6 filmi konusu ne, oyuncuları kim? İşte yanıtı

Recep İvedik 6 filmi konusu ne, oyuncuları kim? Recep İvedik 6 nerede çekildi?

Recep İvedik 6 filmi izleyiciyle bugün Tv8 ekranında buluşacak. Konya yerine yanlışlıkla Kenya'ya giden İvedik'in başına hiç beklemediği şeyler gelir. Ülkemizin en güzel su ormanlarında çekilen yapım, Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasında bulunuyor. İşte Recep İvedik 6 filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Mbaye Dieng – Songa

Chidi Benjamin John - Nahu Sef

Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Sef

Lorraine Kadye - Zouya

Somer Karvan - Tur rehberi Ersin

RECEP İVEDİK 6 NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ İLDE?

Recep İvedik 6, Bursa'nın Karacabey ilçesinde çekildi. Karacabey'in su ormanları (longoz ormanları kullanıldı)

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Recep İvedik 6 filmi konusu ne, oyuncuları kim? Recep İvedik 6 nerede çekildi?
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